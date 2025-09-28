Nach Fan-Drama werden plötzlich Spieler attackiert

Auslöser könnte eine Aktion von Augsburgs Keeper Finn Dahmen gewesen sein. „Wir hatten Abstoß und ich wusste natürlich nicht, dass sich jemand verletzt hatte. Ich habe dann zwei oder drei Mal relativ laut gerufen ‘Gib den Ball‘, weil sie den Ball nicht rausgeworfen haben“, schildert Dahmen. „Das haben dann ein paar Heidenheimer, weiß ich nicht wie, wahrgenommen. Aber ich habe niemanden beleidigt und wusste auch nicht, dass jemand verletzt ist. Ich wünsche der verletzten Person natürlich alles Gute.“