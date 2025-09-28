Wieder rollt Corona-Welle über Oberösterreich

Krankenstand ist sinnvoll

Derzeit geistert eine Corona-Variante namens „Stratus“ umher. Diese mache sich dem Experten zufolge bei vielen Betroffenen besonders durch Halsschmerzen bemerkbar. Wer nicht vorbelastet ist, für den reiche es, sich zu schonen und Menschenmassen zu meiden. „Krankenstand ist sinnvoll, um zu genesen und die Ausbreitung zu verhindern“, so Lamprecht.