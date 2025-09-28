Vorteilswelt
Schwere Vorwürfe

Whisky-Sucht? Erneuter Wirbel um Superstar Neymar

Fußball International
28.09.2025 08:30
Neymar
Neymar(Bild: AFP/NELSON ALMEIDA)

Erneuter Wirbel um Superstar Neymar (33): Brasiliens Fußball-Ausnahmekönner muss sich schwere Suff-Vorwürfe gefallen lassen.

Der brasilianische Journalist Rodolfo Gomes behauptet, der Santos-Profi sei „abhängig von Whisky mit Energydrinks, raucht Shisha und geht erst um 4 oder 5 Uhr morgens ins Bett“. Deshalb sollen sogar Trainingseinheiten beim FC Santos verschoben worden sein. 

Neymar
Neymar(Bild: AFP/NELSON ALMEIDA)

Neymar will wegen Diffamierung klagen. Via Instagram postete er zudem ein Foto einer Energydrink-Dose mit dem Kommentar: „Süchtig nach Red Bull. Das ist super!“ Mit einem Augenzwinkern.

Zwangspause
Aktuell ist Neymar zum Zuschauen verdammt. Im September zog er sich im Training einen Muskelriss im Oberschenkel zu, er fällt bis November aus.

