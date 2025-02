Buch von Ex-Kurz-Sprecher über radikale Influencer

Gerald Fleischmann, ehemaliger Pressesprecher von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, stellte am Montagabend in einer Thalia-Filiale in Wien-Mariahilf sein neues Buch „Die Codes der Extremisten“ (edition a, 27€) vor. Darin gibt er nicht nur erneute Einblicke in seine Zeit als Regierungssprecher, wie schon in seinem Bestseller „Message Control“, sondern warnt auch vor der Gefahr durch extremistische Influencer in sozialen Netzwerken. Diese würden gezielt Jugendliche radikalisieren, oft unter dem Radar der Öffentlichkeit.