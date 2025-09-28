Die Horror-Tat an einer wehrlosen Pensionistin

Es gibt Momente, in denen es ihr fast gut zu gehen scheint. Wenn sie über das Früher redet, ohne zu begreifen, dass es längst vergangen ist; wenn sie über ihren Mann spricht, als wäre er noch am Leben. Wenn sie im Fernsehen eine Zeichentrickserie sieht und dabei lacht. Wenn sie einen ihrer Enkel an sich drückt.