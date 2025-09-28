Die Horror-Tat an einer wehrlosen Pensionistin

Trotz Sparkurs: „Das soziale Netz muss halten“
Am 18. September wurde eine 82-jährige Wienerin in ihrer Wohnung von einem ihrer Pfleger – einem jungen Afghanen – missbraucht. Was der Täter jetzt in Verhören sagt. Plus: Zwei Söhne des schwer traumatisierten Opfers sprechen nun in der „Krone“.
Es gibt Momente, in denen es ihr fast gut zu gehen scheint. Wenn sie über das Früher redet, ohne zu begreifen, dass es längst vergangen ist; wenn sie über ihren Mann spricht, als wäre er noch am Leben. Wenn sie im Fernsehen eine Zeichentrickserie sieht und dabei lacht. Wenn sie einen ihrer Enkel an sich drückt.
