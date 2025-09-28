An diesen Austria-Star kommt bei Rapid keiner ran!

Am Sonntag muss im Wiener Derby der Ball ins Netz – aber wie steht es beim Derby IM Netz? Die Fan-Bindung in den sozialen Medien wird immer wichtiger, die Klubs profitieren von beliebten Kickern, in den Spielerverträgen gibt es klare Regeln zu den Auftritten der Kicker. Von denen im Wiener Fußball einer hervorsticht...