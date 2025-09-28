An diesen Austria-Star kommt bei Rapid keiner ran!

Weltmeister! Mega-Comeback von Marquez perfekt
Zurück am MotoGP-Thron
Am Sonntag muss im Wiener Derby der Ball ins Netz – aber wie steht es beim Derby IM Netz? Die Fan-Bindung in den sozialen Medien wird immer wichtiger, die Klubs profitieren von beliebten Kickern, in den Spielerverträgen gibt es klare Regeln zu den Auftritten der Kicker. Von denen im Wiener Fußball einer hervorsticht...
Jeder Fehler kann einen Profi zum Buhmann oder gar unvermittelbar machen. „Soziale Medien sind Chance und Gefahr, wir machen speziell in der Akademie Schulungen. Dabei geht es nicht um eine explizite Wortwahl, sondern darum, dass Postings mit den Grundwerten der Austria – wie Respekt und Weltoffenheit – in Einklang stehen“, erklärt Philipp Marx, Chef der violetten Medienabteilung.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.