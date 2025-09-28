Völler kündigt an: „Dann ist wirklich Schluss!“

Trotz des vierten und letzten Platzes bei der Endrunde der Nations League und des holprigen Starts in die WM-Qualifikation äußerte sich Völler sehr lobend über Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Wir können froh sein, dass Julian unser Bundestrainer ist. Ihn für das Amt gewonnen zu haben, ist das Beste, was mir in den letzten Jahren beim DFB gelungen ist“, sagte Völler, der es auch als seine Aufgabe sieht, gerade nach Rückschlägen Ruhe zu vermitteln.