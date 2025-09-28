MotoGP in Motegi: Das Rennen ab 7 Uhr LIVE

Der zweifache Weltmeister Bagnaia fuhr den Sprintsieg nach einem Traumstart aus der Pole-Position sicher nach Hause. „Ich habe gesehen, dass mir Pecco entwischt, also habe ich entschieden, einfach mein Rennen zu fahren“, sagte Marquez über seinen Teamkollegen. Der Grand Prix werde ein langes Rennen, ergänzte der 32-Jährige. „Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Hauptziel dieses Wochenende ein anderes ist.“ KTM-Jungstar Pedro Acosta komplettierte das Sprint-Podium als Dritter.