Ein Jahr nach der Wahl: Die große Parteienbilanz

Am 29. September 2024 waren Nationalratswahlen. Das Ergebnis sowie alle Mühen und Wirren der Koalitionsverhandlungen sind bekannt. Die ÖVP vergrault eigene Kernschichten, der SPÖ fehlt ein Vorzeigeprojekt und den Neos fehlt es an Durchsetzungskraft. FPÖ und Grüne profitieren in der Opposition, ohne selbst zu glänzen.
1 Die ÖVP ist als Kanzlerpartei weiterhin an der Macht. Das freut sie. Doch in Umfragen liegt man nur mehr knapp über 20 Prozent. Schlechter als das schlechteste Wahlergebnis der Geschichte. 2013 bekam die ÖVP als bisher größtes Debakel 24 Prozent der Stimmen. Mitschuldig sind natürlich die zweifach völlig schmerzbefreiten 180-Grad-Wendungen von Christian Stocker in den Koalitionsverhandlungen hin zur und weg von der FPÖ.
