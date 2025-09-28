Ein Jahr nach der Wahl: Die große Parteienbilanz

1 Die ÖVP ist als Kanzlerpartei weiterhin an der Macht. Das freut sie. Doch in Umfragen liegt man nur mehr knapp über 20 Prozent. Schlechter als das schlechteste Wahlergebnis der Geschichte. 2013 bekam die ÖVP als bisher größtes Debakel 24 Prozent der Stimmen. Mitschuldig sind natürlich die zweifach völlig schmerzbefreiten 180-Grad-Wendungen von Christian Stocker in den Koalitionsverhandlungen hin zur und weg von der FPÖ.