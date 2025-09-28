Zuschauer geschockt
Tragödie in Zirkus: Artistin stirbt bei Auftritt
Ein Zirkusauftritt in Bautzen (Sachsen) endete am Samstag in einer Tragödie: Eine Trapez-Artistin verunglückte während der Vorstellung tödlich. Viele Zuseher verließen geschockt das Zelt und mussten psychologisch betreut werden.
Details zur Unfallursache sind derzeit nicht bekannt. Obwohl ein Rettungsdienst vor Ort war, konnte die Frau nicht gerettet werden – sie verstarb noch in der Manege.
Ein Kriseninterventionsteam wurde alarmiert, das den Gästen des Circus Paul Busch Unterstützung anbot, um das Erlebte zu verarbeiten.
Ermittlungen laufen
Die Ermittler prüfen nun, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Weitere Angaben zum Hergang machte die Polizei laut „Bild“ bisher nicht.
Der Zirkus gastiert erst seit zwei Tagen in Bautzen. Die Aufführungen waren ursprünglich bis 5. Oktober geplant. Ob und wie das Programm fortgesetzt wird, ist derzeit offen.
