„Unverzeihlich!“ Große Aufregung nach Sieg von RB

Riesengroßer Ärger beim VfL Wolfsburg nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig! „Für mich ist es unverzeihlich, dass solche Fehler gemacht werden“, schimpft Trainer Paul Simonis über die Leistung von Schiedsrichter Robin Braun.
Beim Bundesliga-Duell am Samstag gab es in der 16. Minute einen großen Aufreger: Nach einem Torschuss von Wolfsburgs Kilian Fischer hatte der Ball die Hand des Leipzigers Assan Ouedraogo berührt. Zur Verwunderung vieler entschied Robin Braun jedoch nicht auf Strafstoß für den VfL. „Ich bin es langsam leid, dass immer noch so viele Fehlentscheidungen passieren, obwohl wir 50 Kameras im Stadion haben“, ärgert sich Fischer.
Auch Leipziger sahen Handspiel
Sein Coach wird deutlich. „Wir haben schon auf der Bank gehört, dass das ein klarer Elfmeter war. Später habe ich gehört, dass sie auch auf der Leipziger Bank gesagt haben: Das ist ein klares Handspiel“, betont Paul Simonis.
Mit dem Referee ging er hart in die Kritik. „Nur die einzig wichtige Person, die die Entscheidungen trifft, hat es nicht gesehen. Oder war der Meinung, dass das nicht genug war, um einen Elfmeter zu geben“, sagt Simonis. „Ich finde es wirklich schade, dass solche Entscheidungen getroffen werden, wenn du die Möglichkeit hast, das Spiel zu stoppen und sie zu überprüfen. Du hast die Zeit, du kannst dir die Zeit nehmen.“
