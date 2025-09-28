Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Szene sorgt für Ärger

„Unverzeihlich!“ Große Aufregung nach Sieg von RB

Deutsche Bundesliga
28.09.2025 09:21
Beim Spiel zwischen Wolfsburg und Leipzig kam es zu einer Aufreger-Szene.
Beim Spiel zwischen Wolfsburg und Leipzig kam es zu einer Aufreger-Szene.(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)

Riesengroßer Ärger beim VfL Wolfsburg nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen RB Leipzig! „Für mich ist es unverzeihlich, dass solche Fehler gemacht werden“, schimpft Trainer Paul Simonis über die Leistung von Schiedsrichter Robin Braun.

0 Kommentare

Beim Bundesliga-Duell am Samstag gab es in der 16. Minute einen großen Aufreger: Nach einem Torschuss von Wolfsburgs Kilian Fischer hatte der Ball die Hand des Leipzigers Assan Ouedraogo berührt. Zur Verwunderung vieler entschied Robin Braun jedoch nicht auf Strafstoß für den VfL. „Ich bin es langsam leid, dass immer noch so viele Fehlentscheidungen passieren, obwohl wir 50 Kameras im Stadion haben“, ärgert sich Fischer.

Auch Leipziger sahen Handspiel
Sein Coach wird deutlich. „Wir haben schon auf der Bank gehört, dass das ein klarer Elfmeter war. Später habe ich gehört, dass sie auch auf der Leipziger Bank gesagt haben: Das ist ein klares Handspiel“, betont Paul Simonis.

Paul Simonis
Paul Simonis(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)

Mit dem Referee ging er hart in die Kritik. „Nur die einzig wichtige Person, die die Entscheidungen trifft, hat es nicht gesehen. Oder war der Meinung, dass das nicht genug war, um einen Elfmeter zu geben“, sagt Simonis. „Ich finde es wirklich schade, dass solche Entscheidungen getroffen werden, wenn du die Möglichkeit hast, das Spiel zu stoppen und sie zu überprüfen. Du hast die Zeit, du kannst dir die Zeit nehmen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
127.866 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
119.799 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
118.976 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3302 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3068 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1758 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten beim Verlassen des Gerichts
Mehr Deutsche Bundesliga
Szene sorgt für Ärger
„Unverzeihlich!“ Große Aufregung nach Sieg von RB
Bange Momente
Nach Fan-Drama werden plötzlich Spieler attackiert
Bundesliga im Ticker
Union Berlin gegen Hamburger SV ab 19.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker:
1. FC Köln gegen VfB Stuttgart – ab 17.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
SC Freiburg gegen Hoffenheim – ab 15.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf