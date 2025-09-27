Figl mit 86,1 Prozent zum Wiener ÖVP-Chef gewählt

Stocker hofft auf Aufschwung in Wien

Schützenhilfe für Figl gab es von seinem Parteichef Christian Stocker. „Ich glaube, dass es gute Jahre waren, wo die Volkspartei in der Regierung war und die besten, wo sie sie angeführt hat.“ Stocker verhehlte nicht, dass es schwer für die ÖVP sei, in Wien Politik zu machen. Figl sei jedoch der Richtige, damit es in Zukunft gelingen könne, die Volkspartei in Wien zum Erfolg zu führen.