Grazer ÖVP kürt Claudia Unger zur neuen Stadträtin

Die Woche begann mit einem Polit-Paukenschlag in der Landeshauptstadt: Nach fast neun Jahren als Wirtschafts- und Kulturstadtrat gab Günter Riegler (ÖVP) seinen Rückzug mit Ende Oktober bekannt. Eine Überraschung, die einige nutzten, um sich als Nachfolgekandidat in Stellung zu bringen. „Krone“-Infos zufolge scharrte am heftigsten der Grazer Wirtschaftskammer-Obmann und Unternehmer Bernhard Bauer in den Startlöchern. Doch für viele in der Grazer ÖVP galt Claudia Unger, auch Leiterin des Grazer Volkskundemuseums, als die Ideallösung für das Kulturressort.