TV-Legende Tolar als Fürsprecher für Senioren-WG

„Ich komme aus einer Zeit, in der ich verboten war“

Homosexuelle Seniorinnen und Senioren sind oft noch einsamer als andere, meist aus lebenslanger verinnerlichter Diskriminierung. Tolar kann es nachvollziehen: „Ich komme aus einer Zeit, in der ich verboten war.“ Bis 1971 war Homosexualität in Österreich ein Strafdelikt. Tolar erzählt, dass ihm auch danach während seiner Karriere oft genug deutlich gemacht wurde, dass Offenheit dazu nicht erwünscht sei. Er seufzt: „Man sucht sich‘s ja nicht aus.“