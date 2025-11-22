Vorteilswelt
„Vielfalt“ in Wien

TV-Legende Tolar als Fürsprecher für Senioren-WG

Wien
22.11.2025 17:00

Wien hat nun eine „queere“ Senioren-Wohngemeinschaft, mit Günter Tolar als wortgewaltigem Bannerträger gegen Vorurteile. Die TV-Legende sieht damit „einen langjährigen Wunsch erfüllt“. Punkten kann die „WG Vielfalt“ nicht zuletzt mit sozialen Preisen trotz Traumlage.

0 Kommentare

Günter Tolar sieht sich am Ziel: Schon vor Jahren wollte die TV-Legende eine Wohngemeinschaft für „queere“ Senioren schaffen – und stieß fast überall auf taube Ohren. Einer der wenigen, der helfen wollte, war der einstige Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ). Dass die Volkshilfe Wien den Traum nun im Rudolf-Hundstorfer-Hof in Mariahilf wahr werden lässt, sieht Tolar als Kreis, der sich schließt – und als Zeichen, dass „sich das Leben für homosexuelle Menschen langsam glättet“. 

Probesitzen in der WG: Günter Tolar mit Mariahilf-Vize Julia Lessacher und Volkshilfe- ...
Probesitzen in der WG: Günter Tolar mit Mariahilf-Vize Julia Lessacher und Volkshilfe- Wien-Chefin Tanja Wehsely(Bild: Martin A. Jöchl)

„Ich komme aus einer Zeit, in der ich verboten war“
Homosexuelle Seniorinnen und Senioren sind oft noch einsamer als andere, meist aus lebenslanger verinnerlichter Diskriminierung. Tolar kann es nachvollziehen: „Ich komme aus einer Zeit, in der ich verboten war.“ Bis 1971 war Homosexualität in Österreich ein Strafdelikt. Tolar erzählt, dass ihm auch danach während seiner Karriere oft genug deutlich gemacht wurde, dass Offenheit dazu nicht erwünscht sei. Er seufzt: „Man sucht sich‘s ja nicht aus.“

Jedes der sechs Zimmer hat eine Basis-Möblierung, die wie auch der Rest in der Ausstattung der ...
Jedes der sechs Zimmer hat eine Basis-Möblierung, die wie auch der Rest in der Ausstattung der WG vom Möbelhaus Ikea als Teil ihres Bekenntnisses zu Toleranz gratis zur Verfügung gestellt wurde.(Bild: Martin A. Jöchl)

„Endlich gemeinsam daheim statt allein“
„Egal, wie wir leben – älter werden wir alle“, begründet Mariahilf-Vizebezirksvorsteherin Julia Lessacher (SPÖ) die Schaffung der WG zusätzlich zu zwei in Wien schon bestehenden Volkshilfe-WGs für Senioren. Sechs Zimmer gibt es in der schmucken und zugleich barrierefreien „WG Vielfalt“ mit großzügiger Terrasse, und schon zwei alleinstehende Frauen und einen Mann als Interessenten – kein Wunder bei Alles-inklusive-Kosten von 780 Euro im Monat, Assistenzleistung inklusive.

Volkshilfe-Wien-Chefin Tanja Wehsely will Mut zum Schritt in eine neue Umgebung im fortgeschrittenen Alter machen, um sich „sowieso willkommen zu fühlen – aber dann noch in so einer Wohnatmosphäre!“ Auch Tolar will zum Schritt „raus aus dem Versteck“ ermuntern, und zaubert – auch mit 86 Jahren noch der kreative Gestalter, der er immer war – auch gleich einen Slogan dafür aus dem Hut: „Endlich gemeinsam daheim statt allein“.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
