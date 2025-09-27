6096 Höhenmeter führen in Afrika zum Regenbogen

WM-Revanche in Ruanda! Tadej Pogacar fordert im Straßenrennen Remco Evenepoel. Nach der denkwürdigen Pleite im Einzelzeitfahren geht es für den Slowenen im Duell des Rad-Stars am Sonntag mehr als nur um als eine erfolgreiche Titelverteidigung. „Das war eine bittere Pille“, gesteht Pogacar.