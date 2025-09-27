6096 Höhenmeter führen in Afrika zum Regenbogen

LIVE: 6:0! Frankfurt demütigt Mönchengladbach
Deutsche-Liga-Ticker
WM-Revanche in Ruanda! Tadej Pogacar fordert im Straßenrennen Remco Evenepoel. Nach der denkwürdigen Pleite im Einzelzeitfahren geht es für den Slowenen im Duell des Rad-Stars am Sonntag mehr als nur um als eine erfolgreiche Titelverteidigung. „Das war eine bittere Pille“, gesteht Pogacar.
„Eigentlich machen ja die Fahrer ein Rennen schwer, aber dieser Kurs ist einfach nur brutal“, sagt Österreichs Radheld Felix Gall über das WM-Rennen am Sonntag in Ruanda.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.