Desaster für die USA

Beleidigungen und Dispute – Ryder Cup eskalierte

Sport-Mix
28.09.2025 00:44
US-Star Bryson DeChambeau fauchte Tommy Fleetwood an.
US-Star Bryson DeChambeau fauchte Tommy Fleetwood an.(Bild: AFP/HARRY HOW)

Die ersten beiden Tage des Ryder Cup in New York gerieten zu einem Desaster für die USA. Der Gastgeber liegt vor den zwölf Einzeln am Sonntag mit 4,5:11,5 zurück. Europa trotzte den vielen Beleidigungen von Fans, spielte sensationell. Es fehlen nur noch 2,5 Punkte zur Titelverteidigung. US-Star Bryson DeChambeau verlor die Nerven, geriet mit Tommy Fleetwood aneinander.

0 Kommentare

Viele US-Fans beschimpfen beim Ryder Cup in New York Rory McIlroy. Vieles ist unter der Gürtellinie. Der Nordire konterte bisher verbal mit auch nicht ganz undeftigen Worten, zeigte einmal uncharmant den Mittelfinger und reagierte gestern bei den Beleidigungen bei der Begrüßung selbstbewusst mit Kusshändchen und ausgebreiteten Armen. Der 36-Jährige verwandelte die negative Stimmung in positive Energie, holte aus seinen ersten vier Matches 3,5 Punkte.

Rory McIlroy reagierte auf die Beleidigungen mit ausgestreckten Armen.
Rory McIlroy reagierte auf die Beleidigungen mit ausgestreckten Armen.(Bild: AFP/ANDREW REDINGTON)

Scheffler verlor all seine vier Matches
Amerikas Star Bryson Dechambeau fauchte später Tommy Fleetwood an. Da drohte eine Eskalation. Aber Fleetwood (vier Punkte aus vier Spielen!) und sein kongenialer Partner Justin Rose blieben cool, zeigten unglaubliche Schläge. Nach ihrem Sieg gegen Dechambeau und Scheffler (der Weltranglisten-Erste verlor Freitag und Samstag all seine vier Matches) stand es 10,5 zu 3,5 für Europa!

Sepp Straka und Jon Rahm verloren am letzten Loch gegen JJ Spaun und Xander Schauffele.
Sepp Straka und Jon Rahm verloren am letzten Loch gegen JJ Spaun und Xander Schauffele.(Bild: AFP/ANDREW REDINGTON)

Straka verlor knapp mit Rahm
Sepp Straka und Jon Rahm verloren zwar danach am letzten Loch gegen JJ Spaun und Xander Schauffele. Aber gleich danach besiegten auf der 18 Matt Fitzpatrick und Tyrrell Hatton nach grandiosen Annäherungen Sam Burns und Patrick Cantlay. Damit steht es vor den zwölf Einzeln am Sonntag 11,5:4,5 für Europa. Nur noch 2,5 Punkte fehlen zur Titelverteidigung!

