Beleidigungen und Dispute – Ryder Cup eskalierte

Viele US-Fans beschimpfen beim Ryder Cup in New York Rory McIlroy. Vieles ist unter der Gürtellinie. Der Nordire konterte bisher verbal mit auch nicht ganz undeftigen Worten, zeigte einmal uncharmant den Mittelfinger und reagierte gestern bei den Beleidigungen bei der Begrüßung selbstbewusst mit Kusshändchen und ausgebreiteten Armen. Der 36-Jährige verwandelte die negative Stimmung in positive Energie, holte aus seinen ersten vier Matches 3,5 Punkte.