Nach Todesfall um Titel: „Er wäre stolz auf mich!“

Hut ab vor dieser Leistung! Denn das Innviertler Motocross-Ass Pascal Rauchenecker ließ sich auch von einem privaten Schicksalsschlag nicht von seinem Weg abbringen und kann am Sonntag im letzten Lauf der heimischen Staatsmeisterschaft den Titel in der MX-Open-Klasse fixieren.
Nach dem schweren Unfall von Johannes Klein beim Rennen in Mehrnbach Anfang Juni war in der Motocross-Staatsmeisterschaft in der Open-Klasse eine kleine Vorentscheidung gefallen – und dennoch muss man vorm nun Führenden, Pascal Rauchenecker, vorm großen Finale am Sonntag in Hochneukirchen den Hut ziehen
