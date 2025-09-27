Oblasser bei WM in Seoul im Bouldern auf Rang 21!

Die 17-jährige Tirolerin landete am Samstag im Semifinale auf Platz 21. Im Vorstieg war die junge Athletin überraschend ins Finale geklettert und hatte dort Rang acht belegt. Den Titel im Finale der Top 8 sicherte sich die slowenische Ausnahmekönnerin Janja Garnbret. Es war ihr zehnter WM-Titel, nachdem sie sich am Vortag schon Gold im Vorstieg gesichert hatte.