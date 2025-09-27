Oblasser bei WM in Seoul im Bouldern auf Rang 21!

Teenagerin Flora Oblasser hat das Boulder-Finale der Kletter-WM in Seoul verpasst!
Die 17-jährige Tirolerin landete am Samstag im Semifinale auf Platz 21. Im Vorstieg war die junge Athletin überraschend ins Finale geklettert und hatte dort Rang acht belegt. Den Titel im Finale der Top 8 sicherte sich die slowenische Ausnahmekönnerin Janja Garnbret. Es war ihr zehnter WM-Titel, nachdem sie sich am Vortag schon Gold im Vorstieg gesichert hatte.
„Flora hat wieder einmal ihr Potenzial gezeigt!“
Österreichs Nationaltrainerin Katharina Saurwein war mit der Vorstellung Oblassers denkbar zufrieden. „Flora hat bei ihrer ersten WM bei den Erwachsenen wieder einmal ihr Potenzial gezeigt und das bravourös gemeistert“, meinte Saurwein. Nun gelte es, Schwächen auszumerzen und Stärken zu erhalten.
„Es wird sicher spannend, in den nächsten Jahren zu sehen, wie sie sich noch entwickelt und was bei nächsten Weltmeisterschaften möglich sein wird.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.