Weltmeister Marquez: Tränen und Jubel mit Herzdame

Sein letzter verbliebener Konkurrent um den Titel, Bruder und Markenkollege Alex Marquez, landete am Sonntag auf Rang sechs und weist damit 201 Zähler Rückstand auf seinen großen Bruder auf. Vor dem Wochenende war klar gewesen, dass Marc Marquez nur drei Zähler mehr als sein Bruder machen musste, um den Titel zu sichern. Er hält aktuell nach elf Siegen und 15 Podiums bei 541 Zählern, was bereits ein Punkterekord ist.