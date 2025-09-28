Vorteilswelt
ORF-Experte deutlich

Revolution im Fußball? Payer: „Komplett unnötig!“

Fußball National
28.09.2025 11:16
Helge Payer äußert sich kiritisch zur geplanten Regeländerung.
Helge Payer äußert sich kiritisch zur geplanten Regeländerung.(Bild: GEPA)

Deutliche Worte von Helge Payer! Österreichs einstiger Top-Goalie ist kein Fan von der geplanten Regeländerung der FIFA: „Das ist komplett unnötig.“

Wie krone.at berichtete, plant die FIFA offenbar gravierende Änderungen beim Ausführen von Strafstößen. Nachschüsse sollen bei Elfmetern schon bald der Vergangenheit angehören. Somit gäbe es für die Schützen bzw. deren Teamkollegen keine „zweite Chance“ mehr, den Ball im Tor zu versenken.

Erhalten Kylian Mbappe (re.) und Co. beim Elfmeter schon bald keine „zweite Chance“ mehr?
Änderung bei Elfmeter
Keine „Pferderennen“ mehr: Revolution im Fußball?
26.09.2025

„Sie sprechen von einer Revolution, ich kann dem gar nichts abgewinnen“, schüttelt Helge Payer beim ORF mit dem Kopf. „75 bis 77 Prozent der Elfmeter führen zu Toren, nur 3 Prozent führen zu einem Nachschuss. Ich hätte mich als Torwart nie beschwert, dass es einen Nachschuss gibt!“

Das hat für mich keine Relevanz“
Aus der Sicht des ehemaligen Rapid-Keepers sollte sich die FIFA auf „ganz viele andere Dinge“ konzentrieren. Zum Beispiel die Handspiel-Regel, „wo es verschiedenste Auslegungen gibt“, so Payer. Für den 46-Jährigen habe die geplante Regeländerung beim Strafstoß jedenfalls „keine Relevanz“.

