Revolution im Fußball? Payer: „Komplett unnötig!“

„Sie sprechen von einer Revolution, ich kann dem gar nichts abgewinnen“, schüttelt Helge Payer beim ORF mit dem Kopf. „75 bis 77 Prozent der Elfmeter führen zu Toren, nur 3 Prozent führen zu einem Nachschuss. Ich hätte mich als Torwart nie beschwert, dass es einen Nachschuss gibt!“