Revolution im Fußball? Payer: „Komplett unnötig!“

Deutliche Worte von Helge Payer! Österreichs einstiger Top-Goalie ist kein Fan von der geplanten Regeländerung der FIFA: „Das ist komplett unnötig.“
Wie krone.at berichtete, plant die FIFA offenbar gravierende Änderungen beim Ausführen von Strafstößen. Nachschüsse sollen bei Elfmetern schon bald der Vergangenheit angehören. Somit gäbe es für die Schützen bzw. deren Teamkollegen keine „zweite Chance“ mehr, den Ball im Tor zu versenken.
„Sie sprechen von einer Revolution, ich kann dem gar nichts abgewinnen“, schüttelt Helge Payer beim ORF mit dem Kopf. „75 bis 77 Prozent der Elfmeter führen zu Toren, nur 3 Prozent führen zu einem Nachschuss. Ich hätte mich als Torwart nie beschwert, dass es einen Nachschuss gibt!“
Hier Payers Statement im Video:
„Das hat für mich keine Relevanz“
Aus der Sicht des ehemaligen Rapid-Keepers sollte sich die FIFA auf „ganz viele andere Dinge“ konzentrieren. Zum Beispiel die Handspiel-Regel, „wo es verschiedenste Auslegungen gibt“, so Payer. Für den 46-Jährigen habe die geplante Regeländerung beim Strafstoß jedenfalls „keine Relevanz“.
