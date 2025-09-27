Team Israel von Giro dell‘Emilia ausgeladen!

ÖFB-Star offenbart Verlobung in „Millionenshow“!
Das Radteam Israel-Premier Tech darf beim Giro dell‘Emilia wegen Sicherheitsbedenken nicht antreten!
Diese Entscheidung gaben die Organisatoren des Eintagesrennens am 4. Oktober am Samstag bekannt.
Die Mannschaft wurde bei der Vuelta Ziel von Pro-Palästina-Demonstranten, befürchtet wurden nun ähnliche Zuschauerproteste in Norditalien.
Der Rad-Weltverband UCI hatte am Freitag mitgeteilt, dass israelische Athleten weiter bei seinen Bewerben willkommen seien.
