Erlers Tokio-Erfolgslauf endet erst im Halbfinale

Schweizer Fuchs siegt, Burgenländerin tolle Fünfte
Schönbrunn-Reitturnier
Nach dem Doppel-Titel von Lucas Miedler in Hangzhou hat sich auch sein Ex-Partner Alexander Erler beim ATP500-Turnier in Tokio gut geschlagen.
Der Tiroler, der mit Miedler im ÖTV-Davis-Cup-Team spielt, kämpfte sich in Japan mit dem US-Amerikaner Robert Galloway mit zwei knappen Siegen ins Halbfinale.
Dieses verlor das Duo am Sonntag gegen die als Nummer zwei gesetzten Hugo Nys/Édouard Roger-Vasselin (MON/FRA) 6:7(6) und 6:7(6). Erler verbessert sich im Doppelranking auf Platz 35.
