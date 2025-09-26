Ein absoluter Nobody soll der neue 007 werden!

Wer wird der neue James Bond? Während Namen wie Henry Cavill, Tom Hardy oder Aaron Taylor-Johnson seit Jahren durch die Gerüchteküche geistern, können sich die etablierten Stars ihre Hoffnungen offenbar abschminken. Laut Brancheninsider Baz Bamigboye („Deadline“) soll der nächste 007 jung, britisch – und ein weitgehend unbeschriebenes Blatt sein.