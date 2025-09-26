Ein absoluter Nobody soll der neue 007 werden!

Wer wird der neue James Bond? Während Namen wie Henry Cavill, Tom Hardy oder Aaron Taylor-Johnson seit Jahren durch die Gerüchteküche geistern, können sich die etablierten Stars ihre Hoffnungen offenbar abschminken. Laut Brancheninsider Baz Bamigboye („Deadline“) soll der nächste 007 jung, britisch – und ein weitgehend unbeschriebenes Blatt sein.
Regisseur Denis Villeneuve will die Suche nach Daniel Craigs Nachfolger erst starten, nachdem er „Dune III“ abgedreht hat. Insidern zufolge soll der neue Bond-Darsteller Ende 20 oder Anfang 30 sein – und bewusst nicht aus dem Kreis der bekannten Hollywood-Größen stammen.
Der nächste Film wird zudem eine Zäsur: Erstmals führen nicht mehr Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle, sondern Amazon MGM Studios. Produziert wird das Reboot von Amy Pascal und David Heyman.
Am Drehbuch arbeitet „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight. Er orientiert sich eng an Ian Flemings Romanvorlagen – der neue Bond könnte also literarischer, härter und kantiger werden.
Daniel Craig verabschiedete sich 2021 nach fünf Filmen mit „Keine Zeit zu sterben“. Wann Bond zurückkehrt, ist offen – Drehstart frühestens 2027.
Für Cavill, Hardy & Co. ist der Traum vom Doppelnull-Job wohl geplatzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.