Bond-Beben!

Ein absoluter Nobody soll der neue 007 werden!

Society International
26.09.2025 13:30
Pech für die Alten: Neuer Bond soll jung, britisch und unbekannt sein! Selbst Daniel Craig hätte ...
Pech für die Alten: Neuer Bond soll jung, britisch und unbekannt sein! Selbst Daniel Craig hätte keine Chance mehr!

Wer wird der neue James Bond? Während Namen wie Henry Cavill, Tom Hardy oder Aaron Taylor-Johnson seit Jahren durch die Gerüchteküche geistern, können sich die etablierten Stars ihre Hoffnungen offenbar abschminken. Laut Brancheninsider Baz Bamigboye („Deadline“) soll der nächste 007 jung, britisch – und ein weitgehend unbeschriebenes Blatt sein.

Regisseur Denis Villeneuve will die Suche nach Daniel Craigs Nachfolger erst starten, nachdem er „Dune III“ abgedreht hat. Insidern zufolge soll der neue Bond-Darsteller Ende 20 oder Anfang 30 sein – und bewusst nicht aus dem Kreis der bekannten Hollywood-Größen stammen.

Der nächste Film wird zudem eine Zäsur: Erstmals führen nicht mehr Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle, sondern Amazon MGM Studios. Produziert wird das Reboot von Amy Pascal und David Heyman.

Am Drehbuch arbeitet „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight. Er orientiert sich eng an Ian Flemings Romanvorlagen – der neue Bond könnte also literarischer, härter und kantiger werden.

Daniel Craig verabschiedete sich 2021 nach fünf Filmen mit „Keine Zeit zu sterben“. Wann Bond zurückkehrt, ist offen – Drehstart frühestens 2027.

Für Cavill, Hardy & Co. ist der Traum vom Doppelnull-Job wohl geplatzt.

Bond-Beben!
Ein absoluter Nobody soll der neue 007 werden!
