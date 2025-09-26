William Shatner hat sich nach Berichten, er sei wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden, in den sozialen Medien gemeldet und klargestellt: „Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben.“
Der 94-jährige Schauspieler hatte es beim Essen übertrieben und landete deshalb im Krankenhaus – nun macht er sich über die Schlagzeilen lustig.
„Ich danke euch allen für die Anteilnahme, aber mir geht es bestens“, schrieb Shatner auf X und Co. „Ich sage euch immer wieder: Vertraut keinen Klatschblättern oder KI!“
Am Mittwoch hatte das Branchenportal „TMZ“ berichtet, dass Shatner wegen eines „medizinischen Notfalls“ ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Kanadier teilte nun mit, dass er es „ein bisschen übertrieben“ habe – offenbar beim Essen.
Dazu postete er ein Bild von sich in der Rolle des Schriftstellers Mark Twain in der Fernsehserie „Murdoch Mysteries“ und die Worte: „Die Gerüchte über meinen Tod sind stark übertrieben!“ – ein Zitat, welches oft Twain zugeschrieben wird.
