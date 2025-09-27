„Volkskanzler“ – in den Umfragen

Da begeht nun also die stärkste Parlamentspartei ihren 35. Bundesparteitag. Und sie tut das als Opposition gegen eine Dreier-Koalitionsregierung, die in den Umfragen – wenn überhaupt – nur noch knapp über eine Mehrheit verfügt. Und in denselben Umfragen ist in der Kanzlerfrage auch der blaue Parteichef klar in Führung. Hat also Herbert Kickls Traum vom „Volkskanzler“ nach wie vor Zukunft?