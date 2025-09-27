Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

„Volkskanzler“ – in den Umfragen

Kolumnen
27.09.2025 11:00
Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Da begeht nun also die stärkste Parlamentspartei ihren 35. Bundesparteitag. Und sie tut das als Opposition gegen eine Dreier-Koalitionsregierung, die in den Umfragen – wenn überhaupt – nur noch knapp über eine Mehrheit verfügt. Und in denselben Umfragen ist in der Kanzlerfrage auch der blaue Parteichef klar in Führung. Hat also Herbert Kickls Traum vom „Volkskanzler“ nach wie vor Zukunft?

EINERSEITS ist schon klar: Umfragen sind Umfragen, und ankommen tut’s nur auf die Wahlergebnisse. Und diese können in vier Jahren ganz anders aussehen, da unsere schwächelnde Dreier-Koalition im Zweifelsfall bis zum letzten Tag ausdienen wird.

ANDERERSEITS sind sich die Meinungsforscher einig, dass die Freiheitlichen längst stabil bei Werten jenseits der 30 Prozent liegen und somit unangefochten die stärkste Partei sind.

Und deren Parteichef, dem seine Gegner gerne vorwerfen, über mangelnde Sympathiewerte zu verfügen, eine schreckliche Sprache zu verwenden und zuletzt gar aufgrund eigenen Unvermögens die Regierungsverhandlungen vergeigt zu haben, dieser Parteichef zieht nun auch in der Kanzler-Frage davon.

Dieses blaue Hoch liegt zu einem Gutteil sicher in der Schwäche der Regierung. Und es wird nur über vier Jahre halten und damit einen „Volkskanzler“ Kickl ermöglichen, wenn die Freiheitlichen selbst glaubwürdige Konzepte für die Lösung unserer multiplen Krisen entwickeln.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
