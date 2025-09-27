„Volkskanzler“ – in den Umfragen

Da begeht nun also die stärkste Parlamentspartei ihren 35. Bundesparteitag. Und sie tut das als Opposition gegen eine Dreier-Koalitionsregierung, die in den Umfragen – wenn überhaupt – nur noch knapp über eine Mehrheit verfügt. Und in denselben Umfragen ist in der Kanzlerfrage auch der blaue Parteichef klar in Führung. Hat also Herbert Kickls Traum vom „Volkskanzler“ nach wie vor Zukunft?
EINERSEITS ist schon klar: Umfragen sind Umfragen, und ankommen tut’s nur auf die Wahlergebnisse. Und diese können in vier Jahren ganz anders aussehen, da unsere schwächelnde Dreier-Koalition im Zweifelsfall bis zum letzten Tag ausdienen wird.
ANDERERSEITS sind sich die Meinungsforscher einig, dass die Freiheitlichen längst stabil bei Werten jenseits der 30 Prozent liegen und somit unangefochten die stärkste Partei sind.
Und deren Parteichef, dem seine Gegner gerne vorwerfen, über mangelnde Sympathiewerte zu verfügen, eine schreckliche Sprache zu verwenden und zuletzt gar aufgrund eigenen Unvermögens die Regierungsverhandlungen vergeigt zu haben, dieser Parteichef zieht nun auch in der Kanzler-Frage davon.
Dieses blaue Hoch liegt zu einem Gutteil sicher in der Schwäche der Regierung. Und es wird nur über vier Jahre halten und damit einen „Volkskanzler“ Kickl ermöglichen, wenn die Freiheitlichen selbst glaubwürdige Konzepte für die Lösung unserer multiplen Krisen entwickeln.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.