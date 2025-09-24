Aus „unserem Emil“ wurde jetzt ein Tscheche

Das Land ist gespalten zwischen „schade, dass er weg ist“ bis „endlich ist er drüben“. Denn Elch „Emil“ ist jetzt offiziell ein Tscheche geworden. Er hat nahe des Hochfichts die Grenze überschritten. Und wird dort weiterhin beobachtet und ist schon ein Social-Media-Star im Nationalpark Šumava.