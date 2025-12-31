War es nur ein Unfall?
Ehefrau von Jill Bidens Ex-Mann tot aufgefunden
Joe Bidens Ehefrau Jill steht spätestens seit der Hochzeit im Jahr 1977 an der Seite ihres berühmten Ehemannes. Was viele jedoch nicht wissen: Jill war bereits einmal verheiratet. Die Ehe mit Bill Stevenson, einem College-Freund, hielt bis 1975 und blieb kinderlos. Nun wurde dessen neue Gattin tot im gemeinsamen Haus aufgefunden.
Die Ehefrau des Ex-Mannes von US-First Lady Jill Biden wurde am Abend des 28. Dezember tot in ihrem Haus in Oak Hill im Bundesstaat Delaware gefunden.
Polizisten waren zuvor nach einem Streit zum Wohnort der beiden gerufen worden, fanden Linda (64) gegen 23.15 Uhr Ortszeit leblos im Wohnzimmer vor. Einsatzkräfte versuchten, die 64-Jährige wiederzubeleben, doch laut „TMZ“ wurde sie noch vor Ort für tot erklärt.
Obduktion angeordnet
Über die genaue Todesursache liegen keine offiziellen Angaben vor. Eine Obduktion wurde angeordnet. Bislang wurde gegen Bill Stevenson keine Anklage erhoben. Die Umstände des Vorfalls werden derzeit weiter untersucht, gab die New Castle County Police bekannt.
Jill Biden heiratete im Jahr 1977 Joe Biden, der damals US-Senator war. Mit ihm hat sie die gemeinsame Tochter Ashley. Ihr Mann hat aus erster Ehe zwei Söhne. Einer davon, Robert Hunter (55), sorgte in letzter Zeit etwa wegen Steuerhinterziehung für negative Schlagzeilen.
