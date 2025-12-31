Ehefrau von Jill Bidens Ex-Mann tot aufgefunden

Joe Bidens Ehefrau Jill steht spätestens seit der Hochzeit im Jahr 1977 an der Seite ihres berühmten Ehemannes. Was viele jedoch nicht wissen: Jill war bereits einmal verheiratet. Die Ehe mit Bill Stevenson, einem College-Freund, hielt bis 1975 und blieb kinderlos. Nun wurde dessen neue Gattin tot im gemeinsamen Haus aufgefunden.