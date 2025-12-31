Rossi und Vancouver beenden Jahr mit Niederlage!

Pistons verderben 41. Geburtstag von LeBron James!
Das Kalenderjahr hat für Marco Rossi und die Vancouver Canucks mit einer Niederlage geendet!
Das NHL-Team unterlag am Dienstag daheim gegen die Philadelphia Flyers mit 3:6.
12:52 Minuten Eiszeit für Rossi
Die Kanadier gingen zwar in Führung, lagen nach zwei Dritteln aber bereits mit 1:3 in Rückstand.
Rossi bekam 12:52 Minuten Eiszeit, seine Teamkollegen David Kämpf, Drew O‘Connor und Tom Willander erzielten die Treffer.
Es war für die Canucks die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen.
