Eishockey – NHL

Rossi und Vancouver beenden Jahr mit Niederlage!

US-Sport
31.12.2025 09:27
Marco Rossi
Marco Rossi(Bild: AP)

Das Kalenderjahr hat für Marco Rossi und die Vancouver Canucks mit einer Niederlage geendet!

Das NHL-Team unterlag am Dienstag daheim gegen die Philadelphia Flyers mit 3:6.

12:52 Minuten Eiszeit für Rossi 
Die Kanadier gingen zwar in Führung, lagen nach zwei Dritteln aber bereits mit 1:3 in Rückstand.

Rossi bekam 12:52 Minuten Eiszeit, seine Teamkollegen David Kämpf, Drew ⁠O‘Connor und Tom Willander erzielten die Treffer.

Es war für die Canucks die dritte Niederlage in den vergangenen vier Spielen.

