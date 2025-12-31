Frühjahr startet beim Meister ++ vier neue Coaches

Es geht wieder los mit der Fußball-Bundesliga – und der Startschuss in die Frühjahresvorbereitung erfolgt beim Meister! Nach dem Aus von Jürgen Säumel lädt Nachfolger Fabio Ingolitsch am Freitag zur ersten Einheit im neuen Jahr. Ingolitsch ist nicht das einzige neue Gesicht, das die Bundesliga-Profis zu sehen bekommen. Bei Rapid wurde die Trainersuche eine Woche vor Trainingsstart ebenfalls finalisiert, in Altach muss man nach dem Wechsel von Ingolitsch umplanen. Bei Blau-Weiß Linz soll Michael Köllner das Ruder herumreißen.
„Ich kann versprechen, der Schweiß wird fließen“, sagte der Deutsche Köllner bei seiner Präsentation über die anstehenden Jänner-Wochen. Mit dem schwedischen Flügelspieler Isak Dahlqvist ist bei Blau-Weiß ein neuer Spieler dabei. Los geht es für die Linzer wie für den Stadtrivalen LASK am 5. Jänner. Um den Dreikönigstag startet der Großteil der Bundesligisten ins Frühjahr. In Altach absolviert der neue Chefcoach nach den obligatorischen Leistungstests am 7. Jänner eine erste Trainingseinheit. Beim GAK endet die Schaffenspause erst am 9. Jänner.
Rapid präsentiert Hoff Thorup
Auch Rapid steigt mit Leistungstests ein, ehe es am 7. Jänner erstmals unter der Führung von Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup auf den Rasen geht. Der 36-jährige Däne, der zuletzt bis April den englischen Zweitligisten Norwich City betreute, wird am Tag des Trainingsstarts offiziell in Hütteldorf vorgestellt. Neben dem Schweden Henrik Rydström soll lange auch Philipp Semlic ein Kandidat für den Posten gewesen sein. Der Steirer bleibt aber bei der WSG Tirol.
Für Tabellenführer Salzburg steht am Dreikönigstag schon das Highlight der Vorbereitung am Programm. Der FC Bayern München gastiert wie schon im Vorjahr zu einem Testspiel (15 Uhr) in Wals-Siezenheim. Vor Weihnachten waren schon über 20.000 Karten verkauft. Thomas Letsch versammelt die Salzburger Profis deshalb bereits am Samstag in Taxham zur ersten Einheit des neuen Jahres. Wie auch für Sturm geht es für Salzburg am 22. Jänner in der Europa League ins erste Pflichtspiel. Die Aufstiegschancen sind für beide Klubs nur noch gering.
Drei Klubs in Spanien, fünf in der Türkei
Bei Sturm darf Ingolitsch mit Rückkehrer Jusuf Gazibegovic und Gizo Mamageishvili auf zwei neue Akteure bauen. Dem georgischen Offensivmann muss eine gewisse Eingewöhnungsphase zugestanden werden. Zurück zur Fiorentina ging Leih-Torhüter Oliver Christensen. Am 7. Jänner geht es für den Meister schon ins Vorbereitungscamp nach Marbella, wo Tests gegen Brügge und den FC Kopenhagen geplant sind. Ebenfalls auf spanischen Boden setzen Rapid und der WAC. Die Hütteldorfer reisen wieder nach Benidorm (ab 10. Jänner), die Wolfsberger sind in Jerez (ab 13. Jänner) einquartiert.
Die türkische Riviera bleibt ein Hotspot, um den winterlichen Bedingungen zu entfliehen. Salzburg buchte sich heuer in Belek ein, ein Testspiel-Gegner ist Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic (15. Jänner). Auch der zweitplatzierte LASK und Blau-Weiß sind in Belek zu Gast, die Austria reist in die Nachbarschaft nach Side, Ried nach Antalya. Die WSG Tirol fliegt wieder auf Malta. „Daheim“ bleibt der SCR Altach, der ein Trainingslager in Wien angesetzt hat. Der GAK bestreitet ein Kurzcamp in Bad Loipersdorf, ehe es ins slowenische Catez weitergeht. Dort checkt davor auch der TSV Hartberg ein. Die Oststeirer bestreiten u.a. in Zagreb ein Testspiel gegen Dinamo (15. Jänner).
Die Bundesliga startet am 6. Februar 2026 mit dem Freitagabend-Heimspiel von Salzburg gegen die Austria in die 18. Runde. Eine Woche davor sind die Spiele im Viertelfinale des ÖFB-Cups angesetzt. In der Runde der letzten acht Teams sind nur noch Bundesligisten vertreten.
