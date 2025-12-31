Frühjahr startet beim Meister ++ vier neue Coaches

Die türkische Riviera bleibt ein Hotspot, um den winterlichen Bedingungen zu entfliehen. Salzburg buchte sich heuer in Belek ein, ein Testspiel-Gegner ist Roter Stern Belgrad mit Marko Arnautovic (15. Jänner). Auch der zweitplatzierte LASK und Blau-Weiß sind in Belek zu Gast, die Austria reist in die Nachbarschaft nach Side, Ried nach Antalya. Die WSG Tirol fliegt wieder auf Malta. „Daheim“ bleibt der SCR Altach, der ein Trainingslager in Wien angesetzt hat. Der GAK bestreitet ein Kurzcamp in Bad Loipersdorf, ehe es ins slowenische Catez weitergeht. Dort checkt davor auch der TSV Hartberg ein. Die Oststeirer bestreiten u.a. in Zagreb ein Testspiel gegen Dinamo (15. Jänner).