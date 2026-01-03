Vorteilswelt
Stundenlang Flammen

Großbrand in Wohnhaus: 200 Einsatzkräfte vor Ort

Niederösterreich
03.01.2026 11:47
Ein Einfamilienhaus stand lichterloh in Flammen in der Nacht von Freitag auf Samstag.
Ein Einfamilienhaus stand lichterloh in Flammen in der Nacht von Freitag auf Samstag.(Bild: BFKDO Tulln: St. Öllerer)

In Langenrohr im Bezirk Tulln (NÖ) ist in der Nacht auf Samstag ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war bis spät in die Nacht im Einsatz.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Einfamilienhaus in Vollbrand. Um 21.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, vor Ort wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Rund 200 Feuerwehrleute mit etwa 35 Fahrzeugen kämpften stundenlang gegen die Flammen, die auch den Nachbarn einen Schrecken einjagten.

Schon von Weitem war der Brand für die Einsatzkräfte sichtbar.
Schon von Weitem war der Brand für die Einsatzkräfte sichtbar.(Bild: BFKDO Tulln: St. Öllerer)
Es wurde die höchste Alarmstufe bei einem Wohnhaus ausgelöst, das in Flammen stand.
Es wurde die höchste Alarmstufe bei einem Wohnhaus ausgelöst, das in Flammen stand.(Bild: BFKDO Tulln: St. Öllerer)
Der Sachschaden nach dem Großbrand ist groß.
Der Sachschaden nach dem Großbrand ist groß.(Bild: BFKDO Tulln: St. Öllerer)

Brandursache wird ermittelt
Im Haus bestand akute Einsturzgefahr, die Löscharbeiten konnten ausschließlich von außen stattfinden. Trotz der heftigen Ausbreitung des Feuers wurde zum Glück niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilten Polizei und Rettungskräfte am Samstagmorgen mit. Der Sachschaden der beim Großbrand enstanden ist, sei jedenfalls groß. 

Lesen Sie auch:
Brandursache geklärt
Welle der Hilfsbereitschaft nach Feuer in Wohnhaus
02.01.2026

Flurbrände in Tulln durch Raketen
Ob eine verirrte Silvesterrakete am zweiten Neujahrstag auch diesen Brand ausgelöst haben könnte, steht noch nicht fest. In den Gemeinden Langenrohr, Tulln Stadt, St. Andrä-Wördern sowie Zeiselmauer-Wolfpassing hatte die Feuerwehr zu Silvester alle Hände voll zu tun mit Flurbränden, die durch Silvesterraketen ausgelöst worden waren.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
