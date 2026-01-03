Großbrand in Wohnhaus: 200 Einsatzkräfte vor Ort

Flurbrände in Tulln durch Raketen

Ob eine verirrte Silvesterrakete am zweiten Neujahrstag auch diesen Brand ausgelöst haben könnte, steht noch nicht fest. In den Gemeinden Langenrohr, Tulln Stadt, St. Andrä-Wördern sowie Zeiselmauer-Wolfpassing hatte die Feuerwehr zu Silvester alle Hände voll zu tun mit Flurbränden, die durch Silvesterraketen ausgelöst worden waren.