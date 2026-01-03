Großbrand in Wohnhaus: 200 Einsatzkräfte vor Ort

In Langenrohr im Bezirk Tulln (NÖ) ist in der Nacht auf Samstag ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war bis spät in die Nacht im Einsatz.
Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Einfamilienhaus in Vollbrand. Um 21.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, vor Ort wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen. Rund 200 Feuerwehrleute mit etwa 35 Fahrzeugen kämpften stundenlang gegen die Flammen, die auch den Nachbarn einen Schrecken einjagten.
Brandursache wird ermittelt
Im Haus bestand akute Einsturzgefahr, die Löscharbeiten konnten ausschließlich von außen stattfinden. Trotz der heftigen Ausbreitung des Feuers wurde zum Glück niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilten Polizei und Rettungskräfte am Samstagmorgen mit. Der Sachschaden der beim Großbrand enstanden ist, sei jedenfalls groß.
Flurbrände in Tulln durch Raketen
Ob eine verirrte Silvesterrakete am zweiten Neujahrstag auch diesen Brand ausgelöst haben könnte, steht noch nicht fest. In den Gemeinden Langenrohr, Tulln Stadt, St. Andrä-Wördern sowie Zeiselmauer-Wolfpassing hatte die Feuerwehr zu Silvester alle Hände voll zu tun mit Flurbränden, die durch Silvesterraketen ausgelöst worden waren.
