Heute Auftakt zum Hauptprozess im Fall Anna (12)

Die Urteile sollen am Freitag fallen. Schwerwiegend werden sie für die großteils unbescholtenen jungen Männer selbst im Falle einer Verurteilung nicht ausfallen. Denn das Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ist nicht angeklagt – auch wenn Anna zum Tatzeitpunkt erst zwölf Jahre jung war. Die Angeklagten sagten übereinstimmend aus, dass sie davon ausgegangen sind, dass das Mädchen bereits über 14 Jahre alt gewesen sei. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds des Mädchens hätten sie laut StA Wien nicht davon ausgehen müssen, dass sie unmündig war.