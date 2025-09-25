Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zehn Angeklagte

Heute Auftakt zum Hauptprozess im Fall Anna (12)

Gericht
25.09.2025 06:00
Große Teile des Prozesses werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein.
Große Teile des Prozesses werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein.(Bild: Anja Richter)

Im größten Komplex der verstörenden Causa um den mutmaßlichen Gruppenmissbrauch an einem damals erst zwölfjährigen Mädchen in Wien-Favoriten startet heute der letzte und größte Prozess. Zehn Beschuldigten wird von der StA Wien geschlechtliche Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung vorgeworfen – hohe Strafen müssen die Burschen im Falle von Schuldsprüchen nicht befürchten. 

0 Kommentare

Im Hauptkomplex im verstörenden Fall um die damals zwölfjährige Anna (Name geändert), sind ab Donnerstag im Wiener Landl zehn weitere Burschen beziehungsweise junge Männer angeklagt. Der jüngste Beschuldigte ist 16 Jahre alt, der älteste 21. Es handelt sich um österreichische, türkische, nordmazedonische, bulgarische und syrische Staatsbürger. 

Übergriffe in Hotel und im Stiegenhaus
Die Gruppe soll das Mädchen in Wien-Favoriten zwischen März und Juni 2023 in zig Angriffen zum Geschlechtsverkehr genötigt sowie ihre sexuelle Selbstbestimmung verletzt haben. Die Übergriffe sollen unter anderem in einem Hotel und einem Stiegenhaus stattgefunden haben. Anna soll dabei mehrmals „Nein“ gesagt haben, doch fühlte sie sich laut Anklage aufgrund der Gruppengröße und körperlichen Überlegenheit ihres Gegenübers zu eingeschüchtert, um den Handlungen etwas entgegenzusetzen. 

Keine hohen Strafdrohungen
Drei Prozesse sind in der verstörenden Causa, über die die „Krone“ ausführlich berichtet hat, bereits abgeschlossen, zwei davon endeten mit Freisprüchen, einer mit einer bedingten Haftstrafe.

Die Urteile sollen am Freitag fallen. Schwerwiegend werden sie für die großteils unbescholtenen jungen Männer selbst im Falle einer Verurteilung nicht ausfallen. Denn das Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ist nicht angeklagt – auch wenn Anna zum Tatzeitpunkt erst zwölf Jahre jung war. Die Angeklagten sagten übereinstimmend aus, dass sie davon ausgegangen sind, dass das Mädchen bereits über 14 Jahre alt gewesen sei. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds des Mädchens hätten sie laut StA Wien nicht davon ausgehen müssen, dass sie unmündig war.

Lesen Sie auch:
17 Jugendliche werden als Beschuldigte geführt, in zwei Fällen gibt es jetzt Anklagen wegen ...
Gegen 17-Jährigen
Fall Anna (12): Neue Anklage wegen Vergewaltigung
17.10.2024
„Das ist ein Hohn“
Nächster Zweifels-Freispruch im Fall Anna (12)
07.01.2025
„Krone“-Kommentar
Der tragische Fall Anna und die zahnlose Justiz
10.01.2025
Erste Verurteilung
Fall Anna (12): 15 Monate bedingt für Ex-Freund
24.03.2025

Anna muss nicht als Zeugin aussagen
Jenen Angeklagten, denen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung zur Last gelegt wird, droht eine Freiheitsstrafe nach dem Jugendgerichtsgesetz von bis zu einem Jahr. Zwei Angeklagten, 17 und 18, wird geschlechtliche Nötigung vorgeworfen. Die Strafdrohung beträgt in ihren Fällen unter Anwendung des JGG bis zu zweieinhalb Jahre Haft.

Aufgrund des Sexualdelikts wird vor einem Schöffensenat verhandelt. Am ersten Tag werden die Angeklagten befragt, am zweiten Tag sind Zeugen geladen. Anna muss nicht im Gericht erscheinen. Sie wurde im Ermittlungsverfahren einvernommen, das Video davon wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgespielt werden.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
251.536 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
200.223 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.642 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1845 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1709 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Gericht
Zehn Angeklagte
Heute Auftakt zum Hauptprozess im Fall Anna (12)
„Bedauere Vorfall“
Bierkrug-Attacke hat gerichtliches Nachspiel
Wurde straffällig
Höchstgericht erlaubt Abschiebung von Syrer (25)
Krone Plus Logo
Nach einer Trennung
Darf Schwiegermutter Geschenk zurückverlangen?
„Sie war anstrengend“
„Pyjama-Party“ endet für Wienerin (15) vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf