Heute Auftakt zum Hauptprozess im Fall Anna (12)

Im größten Komplex der verstörenden Causa um den mutmaßlichen Gruppenmissbrauch an einem damals erst zwölfjährigen Mädchen in Wien-Favoriten startet heute der letzte und größte Prozess. Zehn Beschuldigten wird von der StA Wien geschlechtliche Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung vorgeworfen – hohe Strafen müssen die Burschen im Falle von Schuldsprüchen nicht befürchten.
Im Hauptkomplex im verstörenden Fall um die damals zwölfjährige Anna (Name geändert), sind ab Donnerstag im Wiener Landl zehn weitere Burschen beziehungsweise junge Männer angeklagt. Der jüngste Beschuldigte ist 16 Jahre alt, der älteste 21. Es handelt sich um österreichische, türkische, nordmazedonische, bulgarische und syrische Staatsbürger.
Übergriffe in Hotel und im Stiegenhaus
Die Gruppe soll das Mädchen in Wien-Favoriten zwischen März und Juni 2023 in zig Angriffen zum Geschlechtsverkehr genötigt sowie ihre sexuelle Selbstbestimmung verletzt haben. Die Übergriffe sollen unter anderem in einem Hotel und einem Stiegenhaus stattgefunden haben. Anna soll dabei mehrmals „Nein“ gesagt haben, doch fühlte sie sich laut Anklage aufgrund der Gruppengröße und körperlichen Überlegenheit ihres Gegenübers zu eingeschüchtert, um den Handlungen etwas entgegenzusetzen.
Keine hohen Strafdrohungen
Drei Prozesse sind in der verstörenden Causa, über die die „Krone“ ausführlich berichtet hat, bereits abgeschlossen, zwei davon endeten mit Freisprüchen, einer mit einer bedingten Haftstrafe.
Die Urteile sollen am Freitag fallen. Schwerwiegend werden sie für die großteils unbescholtenen jungen Männer selbst im Falle einer Verurteilung nicht ausfallen. Denn das Verbrechen des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ist nicht angeklagt – auch wenn Anna zum Tatzeitpunkt erst zwölf Jahre jung war. Die Angeklagten sagten übereinstimmend aus, dass sie davon ausgegangen sind, dass das Mädchen bereits über 14 Jahre alt gewesen sei. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbilds des Mädchens hätten sie laut StA Wien nicht davon ausgehen müssen, dass sie unmündig war.
Anna muss nicht als Zeugin aussagen
Jenen Angeklagten, denen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung zur Last gelegt wird, droht eine Freiheitsstrafe nach dem Jugendgerichtsgesetz von bis zu einem Jahr. Zwei Angeklagten, 17 und 18, wird geschlechtliche Nötigung vorgeworfen. Die Strafdrohung beträgt in ihren Fällen unter Anwendung des JGG bis zu zweieinhalb Jahre Haft.
Aufgrund des Sexualdelikts wird vor einem Schöffensenat verhandelt. Am ersten Tag werden die Angeklagten befragt, am zweiten Tag sind Zeugen geladen. Anna muss nicht im Gericht erscheinen. Sie wurde im Ermittlungsverfahren einvernommen, das Video davon wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgespielt werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.