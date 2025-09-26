Weltkriegsmunition in Ostsee als neuer Lebensraum

Eine Studie zeigt: Auf einem Quadratmeter der Sprengköpfe fanden sich im Schnitt rund 43.000 Tiere – im umliegenden Sediment dagegen nur etwa 8200. Zwar ist die Artenvielfalt mit acht Spezies gering, doch die Dichte sei für die Ostsee ungewöhnlich. Die Tiere nutzen das harte Material der Sprengkörper offenbar als Lebensraum.