Krabben, Seesterne ...

Weltkriegsmunition in Ostsee als neuer Lebensraum

Wissenschaft
26.09.2025 10:29
Ein Taucher mit einer Ankertaumine, die während des Krieges vor allem in der Nord- und Ostsee ...
Ein Taucher mit einer Ankertaumine, die während des Krieges vor allem in der Nord- und Ostsee eingesetzt wurde.(Bild: APA/dpa (Archivbild))

Die Ostsee war im Zweiten Weltkrieg ein strategisch wichtiges Binnenmeer für Deutschland und die Sowjetunion. Sie diente der Kriegsmarine als Übungs- und Operationsgebiet, als Nachschubroute für Rohstoffe und als Versenkungsort für Munition. Letztere bieten heute Würmern, Krabben und Seesternen Lebensraum.

„Das Interessante ist, dass es so viele Tiere gibt – das haben wir nicht erwartet“, sagte Meeresbiologe Andrey Vedenin vom Forschungsinstitut Senckenberg in Wilhelmshaven.

Eine Studie zeigt: Auf einem Quadratmeter der Sprengköpfe fanden sich im Schnitt rund 43.000 Tiere – im umliegenden Sediment dagegen nur etwa 8200. Zwar ist die Artenvielfalt mit acht Spezies gering, doch die Dichte sei für die Ostsee ungewöhnlich. Die Tiere nutzen das harte Material der Sprengkörper offenbar als Lebensraum.

Dieses Archivbild von 2001 zeigt die Bergung eines im Zweiten Weltkrieg gesunkenen U-Boots vom ...
Dieses Archivbild von 2001 zeigt die Bergung eines im Zweiten Weltkrieg gesunkenen U-Boots vom Typ „Seehund“ vor der Ostseeinsel Fehmarn.(Bild: APA/dpa/dpaweb)

Chemikalien locken Tiere an
Forscher hatten das Gebiet im Herbst 2024 mit einem Unterwasserroboter untersucht. Dabei fiel auf: Während die alten Sprengköpfe dicht besiedelt waren, blieben andere Stellen rundherum völlig leer. Grund dafür seien giftige Chemikalien wie TNT, Ammoniumnitrat oder Phosphor, die aus den Munitionshüllen austreten.

Qualle in der Ostsee
Qualle in der Ostsee(Bild: APA/ZB/Thomas Müller)

Relikte sollen geborgen werden
Langfristig sollen die gefährlichen Altlasten geborgen werden. „Einfach ist das nicht“, so Vedenin. Die Objekte sind teils verrostet und miteinander verklebt, sodass beim Heben giftige Stoffe freigesetzt werden können.

Als Ersatz für die Lebensräume der Tiere wollen die Forscher Steine oder Beton absenken.

Munitionsreste aus der Ostsee im Hafen von Wismar
Munitionsreste aus der Ostsee im Hafen von Wismar(Bild: APA/dpa/Jens Bttner)

Bergung kostet Unsummen
Schätzungen zufolge lagern rund 1,6 Millionen Tonnen alter Kriegsmunition in Nord- und Ostsee. Allein in der südwestlichen Ostsee seien bereits etwa 3000 Kilogramm Giftstoffe freigesetzt worden. Die Bundesregierung stellte Millionen zur Bergung bereit. Erste Arbeiten in der Lübecker Bucht haben bereits begonnen.

