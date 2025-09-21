Das sagt Investoren-Gruppe zur möglichen Übernahme

Hundedame Grace ist „Therapeutin auf vier Pfoten“
Am Feld bleibt Austria Klagenfurt richtig stark – und ist nun schon das beste Auswärtsteam der 2. Liga! Die potenzielle Investoren-Gruppe meldet sich in der „Krone“ nun zu Wort. Zudem gibt es ein kurioses „Geheimpapier“.
Hut ab! Was Austria Klagenfurt derzeit in der 2. Liga auf dem Feld liefert, ist aller Ehren wert. Mit dem verdienten und brutal effizienten 2:0 bei der Vienna krallte sich sich die Truppe von Chefcoach Rolf Landerl – trotz all der Troubles rund um den Klub – den bereits fünften Saisonsieg. Ohne der drei Minuspunkte hätte man bekanntlich gar schon 15 Zähler am Konto.
