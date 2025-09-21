Das sagt Investoren-Gruppe zur möglichen Übernahme

Hut ab! Was Austria Klagenfurt derzeit in der 2. Liga auf dem Feld liefert, ist aller Ehren wert. Mit dem verdienten und brutal effizienten 2:0 bei der Vienna krallte sich sich die Truppe von Chefcoach Rolf Landerl – trotz all der Troubles rund um den Klub – den bereits fünften Saisonsieg. Ohne der drei Minuspunkte hätte man bekanntlich gar schon 15 Zähler am Konto.