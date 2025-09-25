Geheimwahl entscheidet über ESC-Ausschluss Israels

ORF-General verteidigt Teilnahme, ESC-Sieger für Ausschluss

Noch im November soll es so weit sein. Dieser bisher einzigartige Schritt wurde von den EBU-Verantwortlichen bei einer Aufsichtsratsversammlung Donnerstagnachmittag mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann beschlossen. Dem Vernehmen nach verteidigte der Generalintendant bei der Krisensitzung weiter vehement eine Teilnahme Israels. Ganz im Gegensatz zu JJ, mit einer Ausschlussforderung für einen handfesten Eklat sorgte.