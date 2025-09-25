Vorteilswelt
Boykott rückt näher

Geheimwahl entscheidet über ESC-Ausschluss Israels

Österreich
25.09.2025 17:55
ORF-General Roland Weißmann und unser Sieger JJ, der dann einen Eklat lieferte. Er forderte ...
ORF-General Roland Weißmann und unser Sieger JJ, der dann einen Eklat lieferte. Er forderte einen Ausschluss Israels – der rückt jetzt tatsächlich immer näher.(Bild: APA/Helmut Fohringer)

Das ist ein echter Paukenschlag in der Musikwelt: Der Ausschluss Israels beim 70. Jubiläums-Song-Contest in der Wiener Stadthalle rückt ein Stück näher. Denn die Europäische Rundfunkbehörde lässt ihre Mitglieder über eine Teilnahme oder eben einen Boykott des Landes geheim abstimmen.

Der furchtbare Hamas-Überfall auf Israel und der umstrittene Einsatz des Militärs gegen die Terroristen im Gaza-Streifen mit tausenden zivilen Opfern hat immer mehr Auswirkungen auf die Kunstwelt. Jetzt ist auch das größte Musikfestival der Welt davon betroffen!

Schatten über Song Contest „dahoam“
Und damit ausgerechnet Österreich mit seinem historisch belasteten Erbe aus dem Zweiten Weltkrieg. Denn beim Song Contest „dahoam“, wie JJ nach seinem Sieg in der Schweiz jubelte, könnte Israel ausgeschlossen werden.

Von einer „nie dagewesenen Situation“ spricht die EBU in ihrem Brief an die Mitglieder.
Von einer „nie dagewesenen Situation“ spricht die EBU in ihrem Brief an die Mitglieder.(Bild: zVg)

Kein Sänger oder keine Sängerin vom Mittelmeerstaat also in der Wiener Stadthalle? Wie ist das möglich? Durch eine geheime Abstimmung aller 68 Mitglieder der Europäischen Rundfunkbehörde (EBU), die quasi als unbekannte Macht im Hintergrund über das endgültige Antreten entscheidet.

ORF-General verteidigt Teilnahme, ESC-Sieger für Ausschluss
Noch im November soll es so weit sein. Dieser bisher einzigartige Schritt wurde von den EBU-Verantwortlichen bei einer Aufsichtsratsversammlung Donnerstagnachmittag mit ORF-Generaldirektor Roland Weißmann beschlossen. Dem Vernehmen nach verteidigte der Generalintendant bei der Krisensitzung weiter vehement eine Teilnahme Israels. Ganz im Gegensatz zu JJ, mit einer Ausschlussforderung für einen handfesten Eklat sorgte.

Yuval Raphael jubelt über den zweiten Platz Israels heuer beim ESC in Basel.
Yuval Raphael jubelt über den zweiten Platz Israels heuer beim ESC in Basel.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Auch bei Israel-Ausschluss geht Musikfest in Wien über Bühne
Der Druck durch Teilnahme- und Sendeboykottdrohungen von Sponsoren und Ländern wie Spanien, Irland, die Niederlande, Slowenien, Island sowie die britische TV-Station BBC wird jedenfalls immer größer. Und ab fünf Ländern sieht das EBU-Statut eben eine Geheimabstimmung vor.

Insider gehen davon aus, dass die Gegner Israels dabei wohl eher die Mehrheit erringen, als bei einer nicht anonymen Wahl. So oder so: Der 70. Jubiläums-Songcontest wird auch ohne Israel in Wien über die Bühne gehen. „Spektakulär, aber sparsam“, wie das ausgegebene Motto des ORF-Generals ist ...

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
ÖsterreichSchweizWienGazastreifen
Zweiter Weltkrieg
StadthalleMilitär
