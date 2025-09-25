Islamistische Influencer bekämpfen Kopftuchverbot

Gerade einmal zwei Wochen sind seit dem Beschluss des Kopftuchverbots für Mädchen in der Bundesregierung vergangen. Während die Maßnahme in der Bevölkerung auf große Zustimmung stößt, sorgt das Verbot bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) für Verstimmung. „Das Kopftuchverbot ist Symbolpolitik auf Kosten von Kindern und Demokratie“, heißt es. Man wolle das Gesetz kritisch begleiten, seine Verfassungskonformität prüfen lassen und notwendige Schritte einleiten, erklärte Präsident Ümit Vural auf der IGGÖ-Homepage.

Kopftuch als Gebot?

Zur Erinnerung: Auf derselben Homepage wurde im Jahr 2017 veröffentlicht, dass die Verhüllung für muslimische Frauen ab der Pubertät ein religiöses Gebot sei und Eltern dafür verantwortlich sind, Kinder vor der religiösen Reife (Anm.: mit 14 Jahren) „an die islamische Glaubenspraxis heranzuführen“. Mit anderen Worten: Mädchen haben das Kopftuch ab der Pubertät zu tragen, auch wenn sie unter 14 Jahren sind. Die Stellungnahme wurde folglich nach heftiger Kritik zwar von der Homepage genommen, die Kernaussage darin aber bis heute nie widerrufen.