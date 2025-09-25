Wiener Milliarden-Minus: Kampf um jeden Cent

Inflation und Personalpaket

Großartige Nachrichten, wäre da nicht die Inflation. Kritik kommt von Novak und geht Richtung alter türkis-grüner Bundesregierung. Aber hat nicht auch das ÖVP-SPÖ-Neos-Trio massiv versagt, wenn die Inflation im August auf 4,1 Prozent klettert? Die Stadträtin: „Von diesem hohen Niveau der vergangenen Jahre herunterzukommen, das ist das Kunststück.“ Finanzielle Probleme bescheren auch die horrenden Ausgaben für das Personal der Stadt Wien, die ohne Menschen aber auch schwer funktionieren würde.

Novak hofft auf die „Neuverhandlung des öffentlichen Dienstpersonalpakets“: „Ich komme aus der Gewerkschaft, habe ein ganz hohes Verständnis für die Anliegen und Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen, die einen großartigen Job machen und sehr qualifiziert sind.“ Jetzt kommt das Aber: „Ich hoffe auf das Verständnis der Gewerkschaftsvertreter, dass auch wir alle, vor allem die Länder und Gemeinden, Unterstützung von Mitarbeitern brauchen und ein bisschen Bewegung, dass der Abschluss geringer ausfällt.“