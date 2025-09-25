Vorteilswelt
Historischer Treffer

Marko Arnautovic ist jetzt doppelter Rekordhalter!

Europa League
25.09.2025 09:43
Marko Arnautović
Marko Arnautović(Bild: EPA/ANDREJ CUKIC)

Marko Arnautović ist jetzt doppelter Rekordhalter! Der 36-jährige ÖFB-Legionär schrieb beim 1:1 von Roter Stern Belgrad gegen Celtic Glasgow zum Auftakt der Europa League erneut Fußball-Geschichte, als er den Ausgleichstreffer erzielte.

Unglaubliche 16 Jahre und 217 Tage lagen zwischen Arnautovićs letztem und seinem jüngsten Treffer im zweitgrößten europäischen Klubbewerb. Sein letztes Tor datierte vom 19. Februar 2009, als er Twente Enschede in der damaligen UEFA-Cup-Partie gegen Olympique Marseille zum Sieg schoss.

Nun, über anderthalb Jahrzehnte später, netzte er wieder – diesmal für Roter Stern.

Damit ist Arnautović bereits zum zweiten Mal Rekordhalter:

  • Champions League: Erstes Tor am 7. Dezember 2010 für Werder Bremen gegen Inter Mailand. Zweites Tor am 29. November 2023 für Inter gegen Benfica. Zeitspanne: 12 Jahre und 357 Tage.

  • Europa League/UEFA-Cup: Erstes Tor am 19. Februar 2009 für Twente gegen Marseille. Zweites Tor am 19. September 2025 für Roter Stern gegen Celtic. Zeitspanne: 16 Jahre und 217 Tage.

Arnautović ist nun der einzige Spieler, der in beiden großen europäischen Klubwettbewerben Rekorde für die längste Zeitspanne zwischen zwei Toren hält.

Marko Arnautovic
Europa League
Tor von Marko Arnautovic rettet Roter Stern Remis
24.09.2025

Arnautovićs Konstanz über fast zwei Jahrzehnte macht ihn zu einer echten Ausnahmeerscheinung. Kaum ein anderer Spieler schafft es, auf diesem Niveau noch immer Rekorde zu brechen – und das in gleich zwei Wettbewerben.

