Marko Arnautovic ist jetzt doppelter Rekordhalter!

Marko Arnautović ist jetzt doppelter Rekordhalter! Der 36-jährige ÖFB-Legionär schrieb beim 1:1 von Roter Stern Belgrad gegen Celtic Glasgow zum Auftakt der Europa League erneut Fußball-Geschichte, als er den Ausgleichstreffer erzielte.
Unglaubliche 16 Jahre und 217 Tage lagen zwischen Arnautovićs letztem und seinem jüngsten Treffer im zweitgrößten europäischen Klubbewerb. Sein letztes Tor datierte vom 19. Februar 2009, als er Twente Enschede in der damaligen UEFA-Cup-Partie gegen Olympique Marseille zum Sieg schoss.
Nun, über anderthalb Jahrzehnte später, netzte er wieder – diesmal für Roter Stern.
Damit ist Arnautović bereits zum zweiten Mal Rekordhalter:
Champions League: Erstes Tor am 7. Dezember 2010 für Werder Bremen gegen Inter Mailand. Zweites Tor am 29. November 2023 für Inter gegen Benfica. Zeitspanne: 12 Jahre und 357 Tage.
Europa League/UEFA-Cup: Erstes Tor am 19. Februar 2009 für Twente gegen Marseille. Zweites Tor am 19. September 2025 für Roter Stern gegen Celtic. Zeitspanne: 16 Jahre und 217 Tage.
Arnautović ist nun der einzige Spieler, der in beiden großen europäischen Klubwettbewerben Rekorde für die längste Zeitspanne zwischen zwei Toren hält.
Arnautovićs Konstanz über fast zwei Jahrzehnte macht ihn zu einer echten Ausnahmeerscheinung. Kaum ein anderer Spieler schafft es, auf diesem Niveau noch immer Rekorde zu brechen – und das in gleich zwei Wettbewerben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.