„Ring“: Die erschütternde Ehrlichkeit der Körper

Menschen tanzen seit jeher im Kreis – diese uralte Praxis ist der Ausgangspunkt für einen Tanzabend namens „Ring“, in dem Ballettdirektor Dirk Elwert nun drei zeitgenössische, internationale Positionen auf der Studiobühne der Oper Graz vereint. Das Ergebnis kann man eigentlich nur betörend nennen, allen voran aufgrund dessen, was Choreograf Etay Axelroad mit „Pitfall“ erschaffen hat: Die Tänzer zittern und beben, die harschen Streicherklänge der Klangkulisse von Anna Lann durchzucken sie förmlich. Es sind gebrochene, kreidebleiche Menschen, die hier auf der Studiobühne in einer Arena der Gefühle kriechen und springen und sich verbiegen. Axelroad komponiert auf eine erschütternd ehrliche Weise mit Körpern und beweist einen außergewöhnlichen Sinn für Raum, Form und Linien. Das Ensemble zeigt neben technischer Höchstleistungen auch mitreißende Ausdruckskraft.