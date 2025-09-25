Trump leugnet Klimawandel: Das sagt der Kanzler

Trump-Empfang als „unkomplizierte und entspannte Veranstaltung“

Stocker vertrat Österreich am Dienstagabend bei einem Empfang von US-Präsident Donald Trump für rund 150 der bei der Generaldebatte versammelten Staats- und Regierungschefs im Hotel „Lotte Palace“ in Manhattan, auch weil Bundespräsident Van der Bellen dankend abgelehnt hatte. Stocker sah den Abend positiv. Es habe sich um eine „unkomplizierte und entspannte Veranstaltung“ gehandelt.

Dass die UNO angesichts von Krisenherden wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dem Nahost-Konflikt oder den drastischen Finanzkürzungen durch die US-Administration unter Trump schwere Zeiten durchlebt, ist für ihn gewissermaßen ein Ansporn: „Ich glaube, die Zeiten, in denen wir leben, rechtfertigen jede Mühe.“ In New York seien immerhin 193 Staats- und Regierungschefs zusammengekommen, „um miteinander zu reden“, strich der Bundeskanzler hervor. Das sei notwendig, wenn man „zu Lösungen kommen will“.