Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Herzensmensch

Dieses Schwestern-Duo lässt Kinderaugen strahlen

Krone-Herzensmensch-Award
25.09.2025 05:30

Die Schwestern Sabine und Anne-Marie führen seit Jahren die Eltern-Kind-Gruppe in Poggersdorf – mit viel Liebe, Elan und Freude! Dafür werden sie als Herzensmenschen ausgezeichnet.

0 Kommentare

Leuchtende Kinderaugen begrüßen die „Krone“ beim Herzensmensch-Lokalaugenschein im Pfarrsaal in Poggersdorf: Dorthin lädt seit über zehn Jahren das Schwestern-Duo Sabine Mayer (57) und Anne-Marie Kelz (64) zur wöchentlichen Eltern-Kind-Gruppe: „Bei uns ist jeder willkommen – auch über die Gemeindegrenzen hinaus, weil es dieses Angebot ja nicht überall gibt!“

Im Schnitt besuchen jede Woche 15 Mütter die Eltern-Kind-Gruppe in Poggersdorf, die Anne-Marie ...
Im Schnitt besuchen jede Woche 15 Mütter die Eltern-Kind-Gruppe in Poggersdorf, die Anne-Marie und Sabine mit viel Herz seit Jahren organisieren.(Bild: Evelyn Hronek)
Im Sitzkreis wird gesungen, gespielt und sich ausgetauscht
Im Sitzkreis wird gesungen, gespielt und sich ausgetauscht(Bild: Evelyn Hronek)

Herzensmenschen 2025

Die „Krone“ war in ganz Kärnten unterwegs und hat die heurigen Herzensmenschen besucht, um sie Ihnen in den kommenden Wochen vorzustellen – das Video dazu finden Sie oben. Und nicht vergessen: Noch bis 1. Oktober können Sie für Ihren Herzensverein abstimmen. Bei der großen Gala am 18. Oktober in Pörtschach werden dann die Preisträger geehrt.

Mit den Kleinkindern wird gesungen, gespielt, gegessen und gebastelt: „Sabine und Anne-Marie machen das alles ehrenamtlich, geben sich wirklich Mühe – deshalb haben die Mütter und ich sie zur Herzensmensch-Aktion angemeldet“, schildert Evelyn Hobisch. Mit der Auszeichnung haben die beiden fleißigen Damen nicht gerechnet: „Das war wirklich eine Überraschung – wir können es gar nicht glauben“, bedankt sich Anne-Marie.

Lesen Sie auch:
Michaela Gussnig widmet ihr Leben alten Tieren und schenkt ihnen gemeinsam mit ihrem Mann ...
Würdiger Lebensabend
Herzensmensch: „Hier können Tiere liebevoll gehen“
23.09.2025
„Krone“-Herzensmensch
Er erfreut seit 80 Jahren Menschen mit Orgelmusik
20.09.2025
„Krone“-Herzensmensch
Schlaganfall-Opfer: „Heinz ist mein Schutzengel!“
18.09.2025

„Bekommen so viel von den Kindern zurück“
„Wir machen das einfach mit Herz und wir bekommen auch so viel von den Kindern und Müttern zurück“, erzählt Sabine, die einfach Gutes tun will. Und aus der Eltern-Kind-Gruppe ist schon eine richtige Gemeinschaft geworden: „Hier soll ein Ort sein, an dem sich die Kinder, aber auch die Mütter wohlfühlen und auch über Probleme reden können“, beschreibt sie die Gruppe, an der wöchentlich 15 Mütter mit ihren Sprösslingen teilnehmen.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
249.504 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
199.600 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
174.504 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2022 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1843 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1701 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Krone-Herzensmensch-Award
„Krone“-Herzensmensch
Dieses Schwestern-Duo lässt Kinderaugen strahlen
Würdiger Lebensabend
Herzensmensch: „Hier können Tiere liebevoll gehen“
„Krone“-Herzensmensch
Er erfreut seit 80 Jahren Menschen mit Orgelmusik
„Krone“-Herzensmensch
Schlaganfall-Opfer: „Heinz ist mein Schutzengel!“
Jetzt mitmachen!
Stimmen Sie für Ihren Herzensverein des Jahres ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf