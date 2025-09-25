Dieses Schwestern-Duo lässt Kinderaugen strahlen

Die Schwestern Sabine und Anne-Marie führen seit Jahren die Eltern-Kind-Gruppe in Poggersdorf – mit viel Liebe, Elan und Freude! Dafür werden sie als Herzensmenschen ausgezeichnet.
Leuchtende Kinderaugen begrüßen die „Krone“ beim Herzensmensch-Lokalaugenschein im Pfarrsaal in Poggersdorf: Dorthin lädt seit über zehn Jahren das Schwestern-Duo Sabine Mayer (57) und Anne-Marie Kelz (64) zur wöchentlichen Eltern-Kind-Gruppe: „Bei uns ist jeder willkommen – auch über die Gemeindegrenzen hinaus, weil es dieses Angebot ja nicht überall gibt!“
Die „Krone“ war in ganz Kärnten unterwegs und hat die heurigen Herzensmenschen besucht, um sie Ihnen in den kommenden Wochen vorzustellen – das Video dazu finden Sie oben. Und nicht vergessen: Noch bis 1. Oktober können Sie für Ihren Herzensverein abstimmen. Bei der großen Gala am 18. Oktober in Pörtschach werden dann die Preisträger geehrt.
Mit den Kleinkindern wird gesungen, gespielt, gegessen und gebastelt: „Sabine und Anne-Marie machen das alles ehrenamtlich, geben sich wirklich Mühe – deshalb haben die Mütter und ich sie zur Herzensmensch-Aktion angemeldet“, schildert Evelyn Hobisch. Mit der Auszeichnung haben die beiden fleißigen Damen nicht gerechnet: „Das war wirklich eine Überraschung – wir können es gar nicht glauben“, bedankt sich Anne-Marie.
„Bekommen so viel von den Kindern zurück“
„Wir machen das einfach mit Herz und wir bekommen auch so viel von den Kindern und Müttern zurück“, erzählt Sabine, die einfach Gutes tun will. Und aus der Eltern-Kind-Gruppe ist schon eine richtige Gemeinschaft geworden: „Hier soll ein Ort sein, an dem sich die Kinder, aber auch die Mütter wohlfühlen und auch über Probleme reden können“, beschreibt sie die Gruppe, an der wöchentlich 15 Mütter mit ihren Sprösslingen teilnehmen.
