Dieses Schwestern-Duo lässt Kinderaugen strahlen

„Bekommen so viel von den Kindern zurück“

„Wir machen das einfach mit Herz und wir bekommen auch so viel von den Kindern und Müttern zurück“, erzählt Sabine, die einfach Gutes tun will. Und aus der Eltern-Kind-Gruppe ist schon eine richtige Gemeinschaft geworden: „Hier soll ein Ort sein, an dem sich die Kinder, aber auch die Mütter wohlfühlen und auch über Probleme reden können“, beschreibt sie die Gruppe, an der wöchentlich 15 Mütter mit ihren Sprösslingen teilnehmen.