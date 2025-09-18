Schlaganfall-Opfer: „Heinz ist mein Schutzengel!“

„Werden Kontakt halten“

Tochter Barbara ist Heber unendlich dankbar: „Ich weiß, dass Menschen nach einem Schlaganfall auch zu Pflegefällen werden können – schnelle Hilfe ist in so einer Situation das wichtigste!“ Und weil ihre Mama das starke Bedürfnis hatte, sich bei ihrem Retter persönlich zu bedanken, machte sie sich auf die Suche nach seinem Namen: „Wir haben uns dann auf einen Kaffee getroffen und wir werden den Kontakt auf alle Fälle aufrechterhalten“, sind sich Pöcher und Heber einig.