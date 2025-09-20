Er erfreut seit 80 Jahren Menschen mit Orgelmusik

„Orgelspielen gibt mir Zufriedenheit“

Das Orgelspielen hält den rüstigen Pensionisten fit: „Es macht mir einfach Freude, es gibt mir Zufriedenheit“, so Popatnig, der sich über seine Nominierung „schon ein bisschen gewundert hat“. Für Ibounig ist Roland aber ganz klar ein Herzensmensch: „Weil er sehr viel verzeihen kann, nicht nachtragend ist und die Aufgaben, die er einmal übernommen hat, mit Hartnäckigkeit weiterführt.“