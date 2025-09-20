Er erfreut seit 80 Jahren Menschen mit Orgelmusik

Seit seinem 12. Lebensjahr spielt Roland Popatnig auf der Orgel, seine Musik erklingt seit fast acht Jahrzehnten in Kärntens Kirchen. Und der 91-Jährige hat auch eine stark ausgeprägte soziale Ader, denn er teilt auch in seinem hohen Alter immer noch Lebensmittel an Bedürftige aus.
Treue „Krone“-Leser kennen ihn bereits: Roland Popatnig ist 91 Jahre alt und spielt seit bald 80 Jahren Orgel.
Nun wurde der Ferlacher zum Herzensmenschen nominiert, weil er zeit seines Lebens nicht nur freiwillig für die Kirchenmusik in der Büchsenmacherstadt sorgte, sondern auch im Vinzi-Bus der Vinzenzgemeinschaft in Kärnten jeden letzten Sonntag im Monat Lebensmittel an Bedürftige austeilt.
„Roland ist ein Vorbild, weil er in jedem Lebensalter in der Kirche ein Betätigungsfeld gefunden hat und sich zusätzlich auch sozial engagiert“, schwärmt auch der Ferlacher Stadtpfarrer Jakob Ibounig.
Die „Krone“ war in ganz Kärnten unterwegs und hat die heurigen Herzensmenschen besucht, um sie Ihnen in den kommenden Wochen vorzustellen – das Video dazu finden Sie oben. Und nicht vergessen: Noch bis 1. Oktober können Sie für Ihren Herzensverein abstimmen. Bei der großen Gala am 18. Oktober in Pörtschach werden dann die Preisträger geehrt.
„Orgelspielen gibt mir Zufriedenheit“
Das Orgelspielen hält den rüstigen Pensionisten fit: „Es macht mir einfach Freude, es gibt mir Zufriedenheit“, so Popatnig, der sich über seine Nominierung „schon ein bisschen gewundert hat“. Für Ibounig ist Roland aber ganz klar ein Herzensmensch: „Weil er sehr viel verzeihen kann, nicht nachtragend ist und die Aufgaben, die er einmal übernommen hat, mit Hartnäckigkeit weiterführt.“
Helga Seeber, die Roland nominiert hat, stimmt zu: „Egal was gebraucht wird, sei es ein Gespräch mit diesem hochgebildeten und liebevollen Menschen, Roland ist zur Stelle!“ Die „Krone“ zeichnet ihn daher aus!
