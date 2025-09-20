Vorteilswelt
„Krone“-Herzensmensch

Er erfreut seit 80 Jahren Menschen mit Orgelmusik

Kärnten
20.09.2025 06:00

Seit seinem 12. Lebensjahr spielt Roland Popatnig auf der Orgel, seine Musik erklingt seit fast acht Jahrzehnten in Kärntens Kirchen. Und der 91-Jährige hat auch eine stark ausgeprägte soziale Ader, denn er teilt auch in seinem hohen Alter immer noch Lebensmittel an Bedürftige aus.

Treue „Krone“-Leser kennen ihn bereits: Roland Popatnig ist 91 Jahre alt und spielt seit bald 80 Jahren Orgel.

Die Orgelmusik hält den 92-Jährigen jung!
Die Orgelmusik hält den 92-Jährigen jung!(Bild: Evelyn Hronek)
Seit bald 80 Jahren spielt Popatnig die Orgel mit viel Leidenschaft!
Seit bald 80 Jahren spielt Popatnig die Orgel mit viel Leidenschaft!(Bild: Evelyn Hronek)

Nun wurde der Ferlacher zum Herzensmenschen nominiert, weil er zeit seines Lebens nicht nur freiwillig für die Kirchenmusik in der Büchsenmacherstadt sorgte, sondern auch im Vinzi-Bus der Vinzenzgemeinschaft in Kärnten jeden letzten Sonntag im Monat Lebensmittel an Bedürftige austeilt.

Vor den Messen bereitet Roland Popatnig alles vor – hier die Liedtafel. Danach erfüllt er als ...
Vor den Messen bereitet Roland Popatnig alles vor – hier die Liedtafel. Danach erfüllt er als Organist die Kirche mit seiner Musik.(Bild: Evelyn Hronek)
Aus der Stadtpfarre in Ferlach ist der rüstige 91-Jährige nicht wegzudenken!
Aus der Stadtpfarre in Ferlach ist der rüstige 91-Jährige nicht wegzudenken!(Bild: Evelyn Hronek)

„Roland ist ein Vorbild, weil er in jedem Lebensalter in der Kirche ein Betätigungsfeld gefunden hat und sich zusätzlich auch sozial engagiert“, schwärmt auch der Ferlacher Stadtpfarrer Jakob Ibounig.

Herzensmenschen 2025

Die „Krone“ war in ganz Kärnten unterwegs und hat die heurigen Herzensmenschen besucht, um sie Ihnen in den kommenden Wochen vorzustellen – das Video dazu finden Sie oben. Und nicht vergessen: Noch bis 1. Oktober können Sie für Ihren Herzensverein abstimmen. Bei der großen Gala am 18. Oktober in Pörtschach werden dann die Preisträger geehrt.

„Orgelspielen gibt mir Zufriedenheit“
Das Orgelspielen hält den rüstigen Pensionisten fit: „Es macht mir einfach Freude, es gibt mir Zufriedenheit“, so Popatnig, der sich über seine Nominierung „schon ein bisschen gewundert hat“. Für Ibounig ist Roland aber ganz klar ein Herzensmensch: „Weil er sehr viel verzeihen kann, nicht nachtragend ist und die Aufgaben, die er einmal übernommen hat, mit Hartnäckigkeit weiterführt.“

Helga Seeber, die Roland nominiert hat, stimmt zu: „Egal was gebraucht wird, sei es ein Gespräch mit diesem hochgebildeten und liebevollen Menschen, Roland ist zur Stelle!“ Die „Krone“ zeichnet ihn daher aus!

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Kärnten

„Krone“-Herzensmensch
Er erfreut seit 80 Jahren Menschen mit Orgelmusik
