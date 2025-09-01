Stimmen Sie für Ihren Herzensverein des Jahres ab

Besonders in Kärnten wird das Vereinsleben noch hochgehalten – immerhin sind Vereine weit mehr als nur eine Freizeitgestaltung. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens: Sie schaffen Gemeinschaft, fördern den Austausch zwischen Generationen, vermitteln Werte und Zusammenhalt und meist tun sie auch noch Gutes.