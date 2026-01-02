Führerschein für die Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz dringt in immer mehr Lebensbereiche vor, egal ob in der Arbeit oder im privaten Bereich – kaum eine Anwendung verfügt mittlerweile nicht über ein KI-Tool. „Viele Betriebe sehen die Chancen, sind im konkreten Einsatz aber noch unsicher“, erklärt Thomas Jestl, Institutsleiter des WIFI Burgenland. Deswegen hat das Institut den „KI-Führerschein“ ins Leben gerufen.