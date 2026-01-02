Führerschein für die Künstliche Intelligenz

Eine neue Ausbildung lehrt die möglichen Anwendungen und auch den richtigen Umgang.
Künstliche Intelligenz dringt in immer mehr Lebensbereiche vor, egal ob in der Arbeit oder im privaten Bereich – kaum eine Anwendung verfügt mittlerweile nicht über ein KI-Tool. „Viele Betriebe sehen die Chancen, sind im konkreten Einsatz aber noch unsicher“, erklärt Thomas Jestl, Institutsleiter des WIFI Burgenland. Deswegen hat das Institut den „KI-Führerschein“ ins Leben gerufen.
Lehrgang abgeschlossen
Jetzt haben die ersten Teilnehmer den Lehrgang abgeschlossen. Die Ausbildung vermittelt praxisnahes Wissen rund um Künstliche Intelligenz – von rechtlichen und technischen Grundlagen über ethische Aspekte bis hin zum verantwortungsvollen, konkreten Einsatz im Arbeitsalltag.
„Ziel ist es, Unternehmen und Mitarbeitende dabei zu unterstützen, Chancen der KI sicher und effizient zu nutzen“, erklärt Jestl, der selbst einer der ersten Absolventen ist. Der Kurs sei „eine hervorragende und notwendige Einführung in die Welt der Künstlichen Intelligenz“, loben auch die Absolventen Tanja Leeb und Karl Joó-Klawatsch.
28 Lehreinheiten
Die nächsten Termine starten Anfang des heurigen Jahres. Der Führerschein gliedert sich in drei Module, welche die Bereiche Basics, Wirtschafts- und Praxisandwendungen umfassen und flexibel besucht werden können. Nach insgesamt 28 Lehreinheiten erhalten die Teilnehmenden den Führerschein – passenderweise in Form einer Scheckkarte. „Die Digitalisierung wartet nicht“, meint Institutsleiter Jestl.
