Ärztekammer: „Eier besser dokumentiert als Kinder“

Wissen nicht, wie krank unsere Schüler sind

Es klingt wie ein schlechter Scherz – ist aber Realität. Margit Saßhofer bringt es bitter auf den Punkt: „Wir wissen ganz genau, wie viele Eier im Jahr in Österreich gelegt werden. Aber wir wissen nicht, wie krank unsere Schüler sind“. Seit mehr als 20 Jahren werden die Gesundheitsdaten der Schüler nicht mehr ausgewertet. „Früher tat das das Statistische Zentralamt – dann wurde der Aufwand aus Geldmangel gestrichen. Seither stapeln sich Akten in Schränken, Daten bleiben ungenutzt. Gold, das auf der Straße liegt“, so Saßhofer.