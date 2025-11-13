„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“

„Uns ist klar, dass wir zum Favoritenkreis zählen“

Veronika Aigner, die wieder mit Schwester Elisabeth als Guide fährt, erklärte: Wir haben bereits im September das erste Mal auf Schnee trainiert und hatten bisher eine super Vorbereitung. Lisi und ich fahren schon so viele Saisonen gemeinsam, da ist das Grundvertrauen groß. Der Fokus im Training liegt am technischen Feinschliff und wir denken, dass wir auf einem guten Weg sind. Uns ist klar, dass wir auch kommende Saison zum Favoritenkreis zählen. Wir konzentrieren uns aber ganz klar auf uns und nicht auf die anderen. Wir wollen besser werden und dafür arbeiten wir hart.“