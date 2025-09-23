Wiener Lehrer klagen bereits über Erschöpfung

Eltern in die Pflicht nehmen

Dass Schüler nur wegen in der Schule selbst verübten Taten suspendiert werden können, sieht Emmerling nicht als großes Manko: Gewalt jugendlicher Intensivtäter würde nur „teilweise in die Schule hineingetragen“, denn für diese Täter sei „Schule nicht mehr prioritär“. Bei Suspendierungen wolle man in Zukunft aber auch Eltern mehr in die Pflicht nehmen und behördlich zur Kooperation zwingen.