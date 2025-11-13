Gesuchter Vasen-Killer reiste unverfroren mit Zug

Verdächtigen noch über Grenze gebracht

Da der Ungar, der vermutlich in seine Heimat geflohen war, sich mit seinen richtigen Daten ausgewiesen hatte, gab’s den Treffer. Die Polizisten nahmen den gesuchten Gewalttäter fest, brachten ihn aber nicht in Oberösterreich ins Gefängnis, sondern erst jenseits der Grenze in Passau. Denn die Streife war mit Beamten aus Oberösterreich und Bayern besetzt und der nächste Halt war in Passau. Daher sitzt der 24-Jährige auch in Bayern in Gewahrsam und wartet hier auf seine Auslieferung in die Niederlande.