Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Linzer schnappten ihn

Gesuchter Vasen-Killer reiste unverfroren mit Zug

Oberösterreich
13.11.2025 19:30
Die Polizisten schnappten den gesuchten Verbrecher im Zug.
Die Polizisten schnappten den gesuchten Verbrecher im Zug.(Bild: ÖBB Harald Eisenberger)

Er war sich offenbar zu sicher, dass ihn niemand erkennen wird: Ein gesuchter Verbrecher reiste ganz unverfroren im Zug von Wien nach Passau. Doch der Ungar, dem ein Tötungsdelikt angelastet wird, hatte nicht mit einer Zugstreife aus Linz gerechnet. Jetzt ist er in Auslieferungshaft.

0 Kommentare

Da staunten die Polizisten am Linzer Hauptbahnhof nicht schlecht, als sie während einer Zugstreife Richtung Passau die Papiere eines Fahrgastes kontrollierten. Der Computer spuckte nämlich aus, dass der 24-jährige Ungar gerichtlich gesucht wurde. Grund: Er soll in Holland mit einer Vase eine Person zu Tode geprügelt haben. Deshalb war in den Niederlanden am 7. November dieses Jahres ein EU-Haftbefehl wegen Totschlags ausgegeben worden.

Verdächtigen noch über Grenze gebracht
Da der Ungar, der vermutlich in seine Heimat geflohen war, sich mit seinen richtigen Daten ausgewiesen hatte, gab’s den Treffer. Die Polizisten nahmen den gesuchten Gewalttäter fest, brachten ihn aber nicht in Oberösterreich ins Gefängnis, sondern erst jenseits der Grenze in Passau. Denn die Streife war mit Beamten aus Oberösterreich und Bayern besetzt und der nächste Halt war in Passau. Daher sitzt der 24-Jährige auch in Bayern in Gewahrsam und wartet hier auf seine Auslieferung in die Niederlande.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
110.169 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
87.631 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
75.143 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
892 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Linzer schnappten ihn
Gesuchter Vasen-Killer reiste unverfroren mit Zug
Krone Plus Logo
EM-Quali-Duell in Ried
Ein Schlüsselspiel mit 92 Millionen Unterschied
Brandgefahr im Müll
Warum die Feuerwehr wegen Kinderschuhen anrückt
So reagiert Wirtschaft
„Mahrer-Rücktritt ist einzig vernünftige Lösung“
Auf Autobahn gestoppt
Insassen im Schrott-Bus schmuggelten Gammelfleisch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf