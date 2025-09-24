Von dieser jungen Sängerin wird man noch hören

Inna Demenkova bringt alles mit, was es für die Opernbühne braucht - für die ganz große. Ihre Stimme hat satte Tiefen und schraubt sich schlank in silbrige Höhen. Dazu ist sie eine schauspielerische, ja auch komödiantische Hochbegabung. Und sie versteht es, diese beiden Ebenen mühelos zu kombinieren, feine Gesten und Stimmnuancen zu verschmelzen. Kurzum: Die junge russische Sopranistin ließ in der Wiener Kammeroper aufhorchen in Rossinis zweifacher Rollentausch-Komödie „L‘occasione fa il ladro“ – übersetzt: Gelegenheit macht Diebe. Man wird wohl noch von ihr hören.