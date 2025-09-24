Vorteilswelt
Kammeroper

Von dieser jungen Sängerin wird man noch hören

Kultur
24.09.2025 13:17
Ließen bei der Premiere aufhorchen: Inna Demenkova als Berenice und Roberto Lorenzi als Don ...
Ließen bei der Premiere aufhorchen: Inna Demenkova als Berenice und Roberto Lorenzi als Don Parmenione.(Bild: Theater an der Wien/Marcel Urlaub)

Auch die Kammeroper ist mit der ersten Premiere in die Saison gestartet. Gioachino Rossinis einaktige Burletta „L‘occasione fa il ladro“ überzeugt durch eine komödiantisch schwungvollen Regie sowie einige außergewöhnlche Talentproben junger Sänger. 

0 Kommentare

Inna Demenkova bringt alles mit, was es für die Opernbühne braucht - für die ganz große. Ihre Stimme hat satte Tiefen und schraubt sich schlank in silbrige Höhen. Dazu ist sie eine schauspielerische, ja auch komödiantische Hochbegabung. Und sie versteht es, diese beiden Ebenen mühelos zu kombinieren, feine Gesten und Stimmnuancen zu verschmelzen. Kurzum: Die junge russische Sopranistin ließ in der Wiener Kammeroper aufhorchen in Rossinis zweifacher Rollentausch-Komödie „L‘occasione fa il ladro“ – übersetzt: Gelegenheit macht Diebe. Man wird wohl noch von ihr hören.


Inna Demenkova spielte sich leichtfüßig mit der Rolle der betuchten Berenice, die sich als Zofe ausgibt, um den vom Vater zugewiesenen Verlobten erst einmal aus der Ferne zu begutachten. Dieser Conte Alberto (sehr solide: Alberto Robert) wird jedoch Opfer eines Identitätsdiebstahls und kann gar nicht um die falsche Braut (vokal schlank: Petra Radulovic) werben. Nach vielen Wirrungen siegt die wahre Liebe. Auch das restliche Solistenteam gab teil profunde Talentproben ab. Vor allem Roberto Lorenzi hinterließ als schelmischer Don Parmenione noch Eindruck.


Die Inszenierung des Einakters durch Marcos Darbyshire ist kurzweilig dynamisch und wohldosiert komödiantisch. Die Bühne aus drei Drehtüren sorgt für zusätzlichen Schwung. Schwachpunkt des Abends: das sehr schlank besetzte Wiener KammerOrchester, das dem Dirigat von Pedro Beriso nicht immer hinterherkam.

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
