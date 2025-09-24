Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kalifornischer Traum“

Neuauflage von „Baywatch“ für 2026 geplant

Society International
24.09.2025 07:59
Pamela Anderson gemeinsam mit ihrer Rettungsschwimmerkollegin Nicole Eggert auf dem Weg zu einem ...
Pamela Anderson gemeinsam mit ihrer Rettungsschwimmerkollegin Nicole Eggert auf dem Weg zu einem „Baywatch“-Einsatz(Bild: Viennareport)

„Baywatch„-Fans können sich auf eine Neuauflage der Hit-Serie freuen. Zwölf neue Folgen sollen beim US-Sender Fox ab 2026 ausgestrahlt werden.

0 Kommentare

Die Produktionsfirma Fremantle gab das Reboot der Serie um durchtrainierte Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen in den roten Badeoutfits bekannt. Demnach soll der Serienklassiker mit einer neuen Gruppe von Darstellern gedreht werden. Als Showrunner ist Matt Nix („The Gifted“) an Bord.

Produzenten der Original-Serie mit an Bord
Ihm werden mehrere Produzenten der Original-Serie zur Seite stehen. Sie wollten den „kalifornischen Traum“ einer neuen Generation von Fans mit frischen Ideen, neuen Talenten und viel Spektakel nahebringen, hieß es in einer Mitteilung von Fox Television Network-Chef Michael Thorn.

Millionenpublikum in den 1990er-Jahren
Die Serie „Baywatch“ lockte in den 1990er-Jahren weltweit Millionen Menschen vor die Fernseher. In elf Staffeln sprinteten „die Rettungsschwimmer von Malibu“ zwischen 1989 und 2001 in mehr als 240 Episoden durch den kalifornischen Sand. Zuschauermagnete waren Frauen wie Pamela Anderson und Carmen Electra, die in ihren knappen Outfits und mit viel nackter Haut das Team um Chef-Retter David Hasselhoff bildeten.

Lesen Sie auch:
Nicole Eggert im April bei einem Event – jetzt verriet sie, wie es ihr nach der zweiten ...
„Baywatch“-Star
So geht es Nicole Eggert nach zweiter Mastektomie
11.09.2025
Was steckt dahinter?
Sorge um „The Hoff“: Star im Rollstuhl gesichtet!
08.05.2025
Krone Plus Logo
„Baywatch“-Babe heute
Wie Pamela Anderson sich nochmal neu erfunden hat
09.03.2025
Neuauflage geplant
Großes TV-Comeback für Kultserie „Baywatch“
05.03.2024

Für eine Kinoversion holte Regisseur Seth Gordon („Kill the Boss“) 2017 Zac Efron, Dwayne Johnson und Kelly Rohrbach als Rettungsschwimmer vor die Kamera. Aus welchen Schauspielern das neue Team bestehen wird, ist noch nicht bekannt. Branchenkenner rechnen aber sehr wohl mit Gastauftritten von den alten Stars.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
185.681 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
171.615 mal gelesen
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
160.185 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2014 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1813 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1786 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Mehr Society International
Kritik von Trump
Jimmy Kimmel kämpfte bei Comeback mit Tränen
„Kalifornischer Traum“
Neuauflage von „Baywatch“ für 2026 geplant
War Lugner-Stargast
Claudia Cardinale im Alter von 87 Jahren gestorben
Fit und fesch!
Kim Kardashian verrät Geheimnis ihrer sexy Kurven
Seit 2019 kein Film
Emma Watson schockt: „Job war seelenzerstörend“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf