Neuauflage von „Baywatch“ für 2026 geplant

Millionenpublikum in den 1990er-Jahren

Die Serie „Baywatch“ lockte in den 1990er-Jahren weltweit Millionen Menschen vor die Fernseher. In elf Staffeln sprinteten „die Rettungsschwimmer von Malibu“ zwischen 1989 und 2001 in mehr als 240 Episoden durch den kalifornischen Sand. Zuschauermagnete waren Frauen wie Pamela Anderson und Carmen Electra, die in ihren knappen Outfits und mit viel nackter Haut das Team um Chef-Retter David Hasselhoff bildeten.